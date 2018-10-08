В Україні зросли ставки за кредитами для населення та впали для бізнесу

У липні 2018 року вартість кредитів для бізнесу в українських банках впала як в гривні, так і у валюті. Водночас кредити для населення подорожчали як в нацвалюті, так і в іноземній.

Згідно з ними, вартість гривневих кредитів для бізнесу минулого місяця знизилася на 0,1 п.п. - до 16,9% річних, валютних - на 0,5 п.п., до 6,1% річних. В цілому за сім місяців цього року вартість кредитів для корпоративних позичальників у гривні підвищилася на 2,7 п.п., в інвалюті - знизилася на 1,4 п.п., свідчать дані грошово-кредитної статистики Національного банку України (НБУ).

При цьому, вартість гривневих кредитів для населення за підсумками липня підвищилася на 0,2 п.п. - до 32% річних, в інвалюті - на 4,3 п.п., до 10% річних. З початку 2018 року вартість запозиченнь для населення в нацвалюті зросла на 3,3 п.п., в інвалюті - на 1,6 п.п.

Кредитний портфель банків у липні зріс на 1,9% - до 1,04 трлн грн. У тому числі обсяг кредитів в національній валюті збільшився на 1,5% - до 593,8 млрд грн, в іноземній скоротився на 2,3% - до 449,5 млрд грн. З початку року кредитний портфель банків зріс на 2,7%, в тому числі в національній валюті - на 4,2% і в іноземній валюті - на 0,8%.