В Україні зросли ставки за кредитами для населення та впали для бізнесу
Згідно з ними, вартість гривневих кредитів для бізнесу минулого місяця знизилася на 0,1 п.п. - до 16,9% річних, валютних - на 0,5 п.п., до 6,1% річних. В цілому за сім місяців цього року вартість кредитів для корпоративних позичальників у гривні підвищилася на 2,7 п.п., в інвалюті - знизилася на 1,4 п.п., свідчать дані грошово-кредитної статистики Національного банку України (НБУ).
При цьому, вартість гривневих кредитів для населення за підсумками липня підвищилася на 0,2 п.п. - до 32% річних, в інвалюті - на 4,3 п.п., до 10% річних. З початку 2018 року вартість запозиченнь для населення в нацвалюті зросла на 3,3 п.п., в інвалюті - на 1,6 п.п.
Кредитний портфель банків у липні зріс на 1,9% - до 1,04 трлн грн. У тому числі обсяг кредитів в національній валюті збільшився на 1,5% - до 593,8 млрд грн, в іноземній скоротився на 2,3% - до 449,5 млрд грн. З початку року кредитний портфель банків зріс на 2,7%, в тому числі в національній валюті - на 4,2% і в іноземній валюті - на 0,8%.
З початку 2018 року частка проблемних кредитів збільшилася на 1,55%, обсяг портфеля – на 2,75%.
Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Moody's поліпшило прогноз зростання валового внутрішнього продукту України 2018 року.
Згодом, Moody's Investors Service поліпшило прогноз щодо банківської системи України зі "стабільного" до "позитивного".
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