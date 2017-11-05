В Україні зросли ціни на продукти

У порівнянні з груднем 2016 року у квітні 2017 ціни на продукти харчування зросли на 6%.

Загалом ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у порівнянні з груднем минулого року за перші 4 місяці 2017 зросли на 5,8%. Зросли ціни на хліб (+7,7%), м'ясо та м'ясопродукти (+7%), молоко (+5,5%), сир твердий та сир м'який (+8,2%). В той же час ціни на яйця знизились на 38,4%. Ціни на алкогольні напої зросли на 3%, а на тютюнові вироби на 10,2%. Про це повідомляє прес-центр Державної служби статистики.

У порівнянні з березнем 2017 року у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше зросла ціна на овочі - на 7,6% та на фрукти - 5,3%.

Однак, у місячному вимірі інфляція у квітні знизилася до 0,9%. Минулого місяця ріст цін склав 1,8%, у лютому – 1%, у січні – 1,1%. З початку поточного року інфляція склала 4,9%, свідчать дані Держстату.

Нагадаємо, станом на 10 квітня, згідно зі статистикою, в Україні перед Великоднем подешевшали лише яйця, ціни на всі інші продукти харчування подорожчали.

Зазначимо, в Україні з 1 жовтня, тимчасово відмінили державне регулювання цін на продукти харчування.