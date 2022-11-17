В Україні зросли ціни на продукти

Через військове вторгнення рф в Україні тривають бойові дії та зростають ціни на продукти.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

В Україні сповільнилося зростання вартості борошна, гречки та інших круп під впливом кращих, ніж очікувалося, врожаїв. Сповільнилося й подорожчання овочів, насамперед борщового набору, як вказали у НБУ, "завдяки розширенню пропозиції з центральних та північних областей".

Повідомляється, що при цьому загалом зростання цін на сирі продукти харчування, за даними НБУ, у жовтні стрімко пришвидшилося (до 47,1% р/р).

Вагомий внесок у таку динаміку мало суттєве подорожчання яєць. Фахівці пояснюють це знищенням птахофабрик, зростанням виробничих витрат і порушенням технологічних ланцюгів виробництва яєць на початку війни, поточними проблемами з енергопостачанням, а також зменшенням поголів’я курей на вирощуванні домогосподарств, у тому числі через міграцію населення.

За інформацією НБУ, вищі темпи зростання цін демонструють фрукти (імпортні) через курсові ефекти, ускладнену логістику та збільшення їхньої вартості на світових ринках.

"Швидше дорожчала й свинина з огляду на обмежену пропозицію живця свиней та перебої з електропостачанням", – йдеться у повідомленні.

Через підвищення вартості енергоносіїв та повільніших (порівняно з минулим роком) темпів збору цукрового буряку прискорилося підвищення цін на цукор.

Оброблені продовольчі товари також демонстрували прискорення зростання цін, але дещо менше, ніж сирі – до 27,2% р/р. Так, швидше дорожчали м’ясні продукти, кондитерські вироби, безалкогольні напої та соуси внаслідок збільшення виробничих витрат бізнесу через вищу вартість сировини, енергії та логістики.

За даними НБУ, прискорилося зростання цін і на сухофрукти, рибні продукти, оливкову та соняшникову олію і похідні останньої (майонези, маргарини, спреди) на тлі подальшого перенесення на ціни зміни курсу гривні. З огляду на суттєве розширення експорту молочної продукції з України збільшилася вартість масла та сирів на внутрішньому ринку.

Раніше повідомлялось, що зростання споживчих цін в Україні у жовтні 2022 року прискорилося до 2,5% після росту на 1,9% у вересні, на 1,1% – у серпні та на 0,7% – у липні. З початку року ціни зросли на 24,8%.