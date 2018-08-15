В Україні зростає попит на позашляховики і кросовери
"За підсумками семи місяців поточного року частка цих автомобілів на українському ринку нових легкових авто становить близько 55%. Для прикладу, роком раніше вони займали 54% ринку, а п’ять років тому – лише 30%", - повідомляє асоціація "Укравтопром".
На сьогодні ТОП-10 моделей – представників цього сегмента ринку виглядає наступним чином: на першому місці Renault Duster, з січня по липень цей кросовер зібрав 1,74 тисяч реєстраційних номерів. Друге місце у Toyota RAV-4, за цю модель своїми гаманцями проголосували 1,567 тисяч автомобілістів. Замикає трійку лідерів Hyundai Tucson, в активі якого 1,276 тисяч реєстрацій.
"Далі переваги українців розподілилися наступним чином: KIA Sportage – 1209 шт.; Nissan Qashqai – 1038 шт.; Nissan X-Trail – 993 шт.; Mazda CX5 – 876 шт.; Suzuki Vitara – 817 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 749 шт. і Nissan Juke – 636 шт", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що за п'ять місяців 2018 року ринок уживаних автомобілів в Україні зріс на 76% - до 33 576 штук, тоді як нових автомобілів було подано 32 213 одиниць (зростання на 9%).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО "Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
- Де починається і закінчується рівність?В рамках міжнародного кінофестивалю "Wiz-Art 2018" охочі могли провести вечір середи у затишному приміщенні Центру міської історії