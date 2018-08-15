В Україні зростає попит на позашляховики і кросовери

Позашляховики і кросовери стають дедалі популярнішими не лише в країнах ЄС, але і в Україні.

"За підсумками семи місяців поточного року частка цих автомобілів на українському ринку нових легкових авто становить близько 55%. Для прикладу, роком раніше вони займали 54% ринку, а п’ять років тому – лише 30%", - повідомляє асоціація "Укравтопром".

На сьогодні ТОП-10 моделей – представників цього сегмента ринку виглядає наступним чином: на першому місці Renault Duster, з січня по липень цей кросовер зібрав 1,74 тисяч реєстраційних номерів. Друге місце у Toyota RAV-4, за цю модель своїми гаманцями проголосували 1,567 тисяч автомобілістів. Замикає трійку лідерів Hyundai Tucson, в активі якого 1,276 тисяч реєстрацій.

"Далі переваги українців розподілилися наступним чином: KIA Sportage – 1209 шт.; Nissan Qashqai – 1038 шт.; Nissan X-Trail – 993 шт.; Mazda CX5 – 876 шт.; Suzuki Vitara – 817 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 749 шт. і Nissan Juke – 636 шт", - йдеться у повідомленні.