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В Україні зростуть тарифи на воду

Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила на засіданні 25 січня
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг підвищила тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення.
В Україні зростуть тарифи на воду Фото: EPA / UPG

Згідно з даними регулятора, тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення у 2017 році буде підвищено для 54 ліцензіатів, повідомляє "Економічна правда".

Фото: epravda.com.ua

НКРЕ розділила їх на дві групи: до першої групи внесені 36 ліцензіатів, тарифи для яких переглядались впродовж січня-серпня 2016 року, до другої - 18 компаній, тарифи для яких не переглядались тривалий час, або взагалі не встановлювались регулятором.

Так, для ліцензіатів з першої групи тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у 2017 зростуть на 9% - з 9,86 грн за кубометр до 10,76 грн за кубометр.

Фото: epravda.com.ua

Для компаній з другої групи тарифи зростуть в середньому на 37%, з 9,18 грн за кубометр до 12,54 грн за кубометр.

Фото: epravda.com.ua

При цьому НКРЕ передбачила в тарифах на 2017 рік 54 ліцензіатам компенсацію на відшкодування різниці між фактичними витратами на сплату податків і зборів, придбання електроенергії та  передбаченими у затверджених у 2016 році тарифах, у розмірі 98 млн гривень, у тому числі 11,7 млн гривень ліцензіатам, тарифи яких не переглядалися тривалий час або не встановлювалися комісією взагалі.

Нагадаємо, що компанія "Укрпошта" відмовилася приймати комунальні платежі на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" через збитковість цієї послуги.

Раніше, Міністерство юстиції запустило єдиний електронний реєстр боржників за комунальні послуги.

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26 01 2017 16:26
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