В Україні зростуть тарифи на воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг підвищила тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення.

Згідно з даними регулятора, тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення у 2017 році буде підвищено для 54 ліцензіатів, повідомляє "Економічна правда".

Фото: epravda.com.ua

НКРЕ розділила їх на дві групи: до першої групи внесені 36 ліцензіатів, тарифи для яких переглядались впродовж січня-серпня 2016 року, до другої - 18 компаній, тарифи для яких не переглядались тривалий час, або взагалі не встановлювались регулятором.

Так, для ліцензіатів з першої групи тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у 2017 зростуть на 9% - з 9,86 грн за кубометр до 10,76 грн за кубометр.

Фото: epravda.com.ua

Для компаній з другої групи тарифи зростуть в середньому на 37%, з 9,18 грн за кубометр до 12,54 грн за кубометр.

Фото: epravda.com.ua

При цьому НКРЕ передбачила в тарифах на 2017 рік 54 ліцензіатам компенсацію на відшкодування різниці між фактичними витратами на сплату податків і зборів, придбання електроенергії та передбаченими у затверджених у 2016 році тарифах, у розмірі 98 млн гривень, у тому числі 11,7 млн гривень ліцензіатам, тарифи яких не переглядалися тривалий час або не встановлювалися комісією взагалі.

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