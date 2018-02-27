В Україні з’являться платні дороги

Приватні компанії зможуть будувати автошляхи та брати за них платню

У парламенті проголосували законопроект №6766 про концесійні автошляхи.

Документ підтримали за основу і в цілому 233 депутата.

Коли закон набуде чинності, приватні компанії зможуть будувати автошляхи та брати за них платню.

За законом на умовах концесії можуть будувати дороги загального користування держаного значення.

Максимальний розмір плати за разовий проїзд концесійними дорогами дорогами визначатиме Кабінет міністрів України. А усі платні дороги обіцяють забезпечити безкоштовними альтернативними шляхами.

У Міністерстві інфрастуктури пояснюють — вже існуючі дороги платними не стануть.

"Ще раз наголошую: існуючі автошляхи не передаватимуться в концесію. Концесійною може бути виключно нова дорога, яка пролягає паралельно до існуючої, щоб користувачі мало право обирати: їхати платною дорогою чи безкоштовною", — повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Водночас у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України готують інший законопроект про концесію, який стосуватиметься не тільки будівництва автошляхів, а й експлуатації існуючих об’єктів інфраструктури — наприклад, портів, вокзалів, паромних переправ.

За попередніми оцінками МЕРТ, такий документ можуть ухвалити у Парламенті до другого кварталу цього року.

Нагадаємо, уряд цього року почне реалізацію комплексної програмипідвищення безпеки дорожнього руху в Україні, яка передбачає будівництво 500 нових кільцевих розв'язок, 500 острівців безпеки і 1000 пішохідних переходів.

