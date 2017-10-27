Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В Україні з'явилась дочка найбільшої китайської нафто-сервісної компанії

Компанія зареєстрована в Києві 19 вересня з статутним капіталом 5,2 млн грн
Найбільша китайська приватна нафто-сервісна компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering Co заснувала в Україні дочірню компанію - ТОВ Бейкень енергетика України.
В Україні з Фото: facebook.com/Ukrgasvydobuvannya

Про це повідомляє Enkorr.

Компанія зареєстрована в Києві 19 вересня з статутним капіталом 5,2 млн грн. Одноосібним засновником виступає гонконгська Beiken Energy Co, а директором вказано Хуан Тін.

7 вересня Xinjiang Beiken Energy Engineering уклала з компанією "Укргазвидобування" контракт на $ 61,7 млн. Він передбачає буріння 24 свердловин в 2017-2019 рр. в Харківській і Полтавській областях. Договори підписані за результатами тендеру в системі ProZorro.

Xinjiang Beiken заснована в 1995 р Крім Китаю, вона надає послуги в Ірані, Іраку, Казахстані, Індонезії та ряді інших країн. Компанія має в своєму розпорядженні 30 буровими установками восьми специфікацій. У 2017 році почала роботу в Україні, надаючи Укргазвидобуванню послуги з буріння свердловин.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що держкомпанія "Укргазвидобування" підписала контракти з Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. (Китай) на буріння 24 нових свердловин.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 10 2017 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реформа медицини: хто заплатить за лікування українців

Реформа медицини: хто заплатить за лікування українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.