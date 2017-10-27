В Україні з'явилась дочка найбільшої китайської нафто-сервісної компанії

Найбільша китайська приватна нафто-сервісна компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering Co заснувала в Україні дочірню компанію - ТОВ Бейкень енергетика України.

Про це повідомляє Enkorr.

Компанія зареєстрована в Києві 19 вересня з статутним капіталом 5,2 млн грн. Одноосібним засновником виступає гонконгська Beiken Energy Co, а директором вказано Хуан Тін.

7 вересня Xinjiang Beiken Energy Engineering уклала з компанією "Укргазвидобування" контракт на $ 61,7 млн. Він передбачає буріння 24 свердловин в 2017-2019 рр. в Харківській і Полтавській областях. Договори підписані за результатами тендеру в системі ProZorro.

Xinjiang Beiken заснована в 1995 р Крім Китаю, вона надає послуги в Ірані, Іраку, Казахстані, Індонезії та ряді інших країн. Компанія має в своєму розпорядженні 30 буровими установками восьми специфікацій. У 2017 році почала роботу в Україні, надаючи Укргазвидобуванню послуги з буріння свердловин.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що держкомпанія "Укргазвидобування" підписала контракти з Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. (Китай) на буріння 24 нових свердловин.