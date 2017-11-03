В Україні з'явилася партія, яка планує скасувати інститут президентства
Як повідомляє Укрінформ, установчий з'їзд партії відбувся в суботу, 11 березня, в Києві.
Нова політична сила не позиціонує себе в контексті якогось політичного спрямування. Серед її членів – аграрії, бізнесмени, науковці, представники творчої інтелігенції. Партійці стверджують, що в центрі їхньої уваги – людина.
"Лідерська партія не має майбутнього. Регіональні лідери, об'єднуючись, обирають собі координатора, але принцип такий: регіональний лідер має бути в кожній області", – сказав журналістам лідер партії Віталій Грушевський.
Серед програмних засад нової політсили – утвердження принципу народовладдя, відсутність інституту президентства.
Нагадаємо, у вересні 2014 року активісти Євромайдану презентували екс-регіоналу Віталію Грушевському розписку, в якій він начебто бере гроші в оточення Януковича за вивід під час голосування з фракції ВО "Свобода" кількох нардепів.
Як повідомляв iPress.ua, 4 червня 2014 року Віталій Грушевський зареєстрував у Верховній Раді нову депутатську групу "За мир та стабільність".
У тому ж 2014 році позафракційний народний депутат Інна Богословська стверджувала, що колишній "регіонал" Віталій Грушевський не може сам створювати жодної депутатської групи, оскільки він не є самостійною фігурою.
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