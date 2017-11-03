Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Україні з'явилася партія, яка планує скасувати інститут президентства

Серед програмних засад – утвердження принципу народовладдя
В Україні з'явилася партія "Всеукраїнський народний союз". Її лідером обрано народного депутата VII скликання Віталія Грушевського.
В Україні з Фото: hromadske.ua

Як повідомляє Укрінформ, установчий з'їзд партії відбувся в суботу, 11 березня, в Києві.

Нова політична сила не позиціонує себе в контексті якогось політичного спрямування. Серед її членів – аграрії, бізнесмени, науковці, представники творчої інтелігенції. Партійці стверджують, що в центрі їхньої уваги – людина.

"Лідерська партія не має майбутнього. Регіональні лідери, об'єднуючись, обирають собі координатора, але принцип такий: регіональний лідер має бути в кожній області", – сказав журналістам лідер партії Віталій Грушевський.

Серед програмних засад нової політсили – утвердження принципу народовладдя, відсутність інституту президентства.

Нагадаємо, у вересні 2014 року активісти Євромайдану презентували екс-регіоналу Віталію Грушевському розписку, в якій він начебто бере гроші в оточення Януковича за вивід під час голосування з фракції ВО "Свобода" кількох нардепів.

Як повідомляв iPress.ua, 4 червня 2014 року Віталій Грушевський зареєстрував у Верховній Раді нову депутатську групу "За мир та стабільність".

У тому ж 2014 році позафракційний народний депутат Інна Богословська стверджувала, що колишній "регіонал" Віталій Грушевський не може сам створювати жодної депутатської групи, оскільки він не є самостійною фігурою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2017 21:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.