В Україні з'явиться марка, присвячена Джамалі

В Україні введуть в обіг поштову марку, присвячену співачці Джамалі, яка перемогла на "Євробаченні-2016".

"В Україні 5 травня вводиться в обіг поштова марка # 1555 "Джамала". Пишаємося талантом народної артистки України Джамали та її перемогою у конкурсі "Євробачення-2016", - повідомляє "Укрпошта" на сторінці у Facebook.



Фото: Укрпошта

Як відомо, на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", що проходив у Стокгольмі 15 травня 2016 р., представниця України Джамала посіла перше місце з піснею "1944", присвяченій депортації кримських татар. Крім того, композиція українки отримала спеціальний приз за найкращий рядок у пісні.

Перемога Джамали дозволила Україні стати країною-господаркою конкурсу "Євробачення-2017". Він пройде в МВЦ на лівому березі: півфінали відбудуться 9 та 11 травня, фінал - 13 травня.

Нагадаємо, що Національна громадська телерадіокомпанія заплатить за виступи українських співачок Джамали у фінальній частині "Євробачення" суму в 1,58 млн грн.

Відзначимо, що близько двох тисяч квитків на Євробачення-2017 у Києві продали на неіснуючі або непридатні для перебування місця.

У неділю, 30 квітня, на Софійській площі в Києві відкрилася фан-зона "Євробачення".