В Україні з'явиться марка, присвячена Джамалі
"В Україні 5 травня вводиться в обіг поштова марка # 1555 "Джамала". Пишаємося талантом народної артистки України Джамали та її перемогою у конкурсі "Євробачення-2016", - повідомляє "Укрпошта" на сторінці у Facebook.
Фото: Укрпошта
Як відомо, на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", що проходив у Стокгольмі 15 травня 2016 р., представниця України Джамала посіла перше місце з піснею "1944", присвяченій депортації кримських татар. Крім того, композиція українки отримала спеціальний приз за найкращий рядок у пісні.
Перемога Джамали дозволила Україні стати країною-господаркою конкурсу "Євробачення-2017". Він пройде в МВЦ на лівому березі: півфінали відбудуться 9 та 11 травня, фінал - 13 травня.
Нагадаємо, що Національна громадська телерадіокомпанія заплатить за виступи українських співачок Джамали у фінальній частині "Євробачення" суму в 1,58 млн грн.
Відзначимо, що близько двох тисяч квитків на Євробачення-2017 у Києві продали на неіснуючі або непридатні для перебування місця.
У неділю, 30 квітня, на Софійській площі в Києві відкрилася фан-зона "Євробачення".
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