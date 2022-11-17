В Україні з'явиться реєстр збитків від російської агресії

Процес збирання інформації про збитки вже розпочато українським урядом на базі порталу Дія. Наступного року Мінюст створить реєстр.

Про це повідомила заступник міністра юстиції Ірина Мудрая в інтерв'ю Forbes

Міністерство юстиції наступного року має фіналізувати міжнародний договір про репарації та створити реєстр завданих російською військовою агресією збитків.

"Міжнародний договір - ключовий документ, який стандартизує процес передачі репарацій рф", - наголосила чиновниця.

За її словами, документ міститиме критерії заявників на компенсацію та визначить механізм виплат. Очікується, що до договору приєднаються всі країни G7, оскільки саме в них зосереджено найбільшу кількість заморожених активів.

"Після підписання договору - його мають ратифікувати всі країни учасники. Для цього доведеться вносити зміни до законодавства. Поки такий крок уже зробила Канада, законодавчі ініціативи є у конгресі США. Окрему директиву готує ЄС", - наголосила заступник міністра.

Реєстр збитків, який готує Мін'юст разом із європейськими партнерами, міститиме дані про завдані росією збитки: збитки українським громадянам (зокрема - злочини сексуального характеру), бізнесу, інфраструктурі країни, екології, муніципалітетам та державі загалом.

Процес збирання інформації про збитки вже розпочато українським урядом на базі порталу Дія. Наразі Мін'юст веде переговори з Мінцифрою, щоб цю інформацію було оперативно передано до міжнародного реєстру після його створення.

У Мін'юсті радять громадянам, бізнесу та муніципалітетам зібрати якнайбільше доказової бази, фіксувати та документувати руйнування. Саме на основі цих даних виплачуватиметься компенсація.

Раніше повідомлялось, що Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про відшкодування збитків за наслідки агресії рф.