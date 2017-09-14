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В Україні з'явився новий індустріальний парк

Ініціатором створення парку виступило підприємство Ланнівскій цукровий завод
Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України 12 травня включило до Реєстру індустріальних (промислових) парків Ланнівскій індустріальний парк в Полтавській області, який став 27-м в реєстрі.
В Україні з Фото:unian.ua

Про це повідомляє прес-служба МЕРТ, передає Інтерфакс-Україна.

Парк включений до реєстру наказом відомства №1318 від 12 вересня 2017 року.

Ініціатором створення парку виступило підприємство Ланнівскій цукровий завод.

Площа парку в 30,7 га є сукупністю земельних ділянок у власності ініціатора створення парку. Заявлений термін функціонування - 49 років.

Призначення парку - діяльність, пов'язана з переробкою сільськогосподарської сировини, харчової промисловістю, сільгоспмашинобудування та обслуговуванням, а також логістикою і зберіганням. Очікується створення близько 600 нових робочих місць.

За інформацією МЕРТ, управляючою компанією парку є Ланнівська МТС, учасником - Ланна-Агро.

Всі компанії входять до складу Ланнівської агропромислової групи, яка, згідно з інформацією на її сайті, спеціалізується на вирощуванні зернових, олійних і технічних культур, молочному та м'ясному тваринництві, садівництві, виробництві і реалізації цукру (потужність цукрового заводу - 2 тис. т буряка на добу і 325 т цукру).

Група має власні склади для зберігання овочів і фруктів, сільгосптехніку для збору врожаю, млин для подрібнення зерна.

Держпідтримка створення і функціонування ІП включає виділення коштів з держфонду регіонального розвитку за умови співфінансування з місцевих бюджетів в розмірі 10% їх кошторисної вартості, звільнення від пайової участі в розвитку місцевої інфраструктури в разі будівництва об'єктів в межах ВП, а також звільнення від сплати імпортного мита при ввезенні обладнання та комплектуючих, які не виробляються в Україні.

Всього в 27 індустріальних парках країни, згідно з реєстром МЕРТ, в якості учасників зареєстровані Шосткинський елеватор в індустріальному парку Свема (Сумська обл.); СГ Метанол, сингаза ФТС і Інвестиційна група Квартал в індустріальному парку Павлоград (Дніпропетровського обл.), Приватне підприємство Ланна-Агро в Ланнівском індустріальному парку.

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