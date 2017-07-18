В українській армії через три роки з'явиться сержантський корпус рівня країн НАТО, – Генштаб
В Україні до 2020 року з'явиться професійний сержантський корпус рівня армій НАТО. Про це заявив начальник управління по роботі з сержантським складом Генштабу ЗСУ Олександр Косинський, передає "Інтерфакс-Україна".
"У ЗСУ створено Центри підготовки сержантського складу, які за структурою, функціями та завданнями тотожні відповідним навчальним закладам країн НАТО. Запроваджено курси лідерства базового та середнього рівнів, дворівневі курси інструкторів. Триває робота щодо впровадження чотирирівневої системи професійної підготовки сержантського складу", - зазначив Косинський.
За словами Косинського, в Україні кожен наступний рік планують готувати до 500 сержантів. Передбачається, що до 2020 року чисельність сержантського складу в лавах ЗСУ становитиме приблизно 1700 бійців.
Зазначимо, що на цей момент сержантський склад ЗСУ навчається у відповідних школах за кордоном, зокрема в Школі НАТО в німецькій комуні Обераммергау.
За стандартами НАТО в ЗСУ за участю інструкторів з Канади, Великої Британії, США, Литви і Польщі підготовлено 28 повноцінних бойових підрозділів.
Крім того, з початку 2017 року за стандартами Альянсу для Збройних сил підготовлено 297 інструкторів, а всього з початку військової реформи - близько 1,2 тис.
Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком заявив, що країни НАТО і Україна визначатимуть, коли настане час членства в Альянсі.
У свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив, що комісія Україна-НАТО погодила початок діалогу про подачу Україною заявки на отримання плану дій щодо членства в альянсі.
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