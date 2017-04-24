В українській Прем'єр-лізі залишиться 12 футбольних клубів
Таке рішення було прийнято на нараді з представниками клубів УПЛ у понеділок. Серед головних причин називаються: підвищення інтересу до чемпіонату через такий формат, а також неналежний стан інфраструктури більшості клубів країни, повідомляє FootballHub.
При цьому поки що невідомо, чи буде відбуватися наступний сезон за нинішнім форматом.
18 квітня стало відомо, що УПЛ розіслала всім клубам п'ять проектів формату наступного чемпіонату. Всі варіанти передбачають участь 12 команд, а також подальший розділ на дві або три групи після першого етапу. Принципова різниця форматів у кількості і суті стикових матчів.
Після цього президент ліги Володимир Генінсон заявляв, що, швидше за все, буде ухвалено формат, запропонований "Шахтарем". Він передбачає розподіл на шістки на другому етапі, дві команди вилітають у Першу лігу, а третя знизу грає стикові матчі. Між собою верхня і нижня шістки також будуть боротися за місце в єврокубках.
Нагадаємо, нинішній сезон чемпіонату України проводиться за схемою, згідно з якою 12 команд після двох кіл поділені на дві шістки. Перша веде боротьбу за чемпіонство і вихід в єврокубки, а друга - за виживання в еліті.
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