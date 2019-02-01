БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗалишки коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 січня 2019 року становили 9,861 мільярда гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В українській скарбниці за підсумками 2018 року залишилось 10 мільярдів
Станом на 1 січня 2018 року залишки на ЄКР становили 5,1 млрд грн
Фото: wosir.ua
Про це повідомляється на офіційному сайті Державної казначейської служби.
Станом на 1 січня 2018 року залишки на ЄКР становили 5,1 млрд грн.
Зазначимо, що минулого місяця уряд відмовився від традиційної практики минулих років, коли частині пенсіонерів виплати за січень наступного року нараховували у грудні поточного року.
Завдяки проведенню таких платежів, уряд "звільняв" "грошовий навіс" на Єдиному казначейському рахунку під кінець року. Такий маневр дозволяв Кабміну зменшити видатки наступного року.
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02 01 2019 21:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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