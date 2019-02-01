В українській скарбниці за підсумками 2018 року залишилось 10 мільярдів

Станом на 1 січня 2018 року залишки на ЄКР становили 5,1 млрд грн

Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 січня 2019 року становили 9,861 мільярда гривень.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної казначейської служби.

Станом на 1 січня 2018 року залишки на ЄКР становили 5,1 млрд грн.

Зазначимо, що минулого місяця уряд відмовився від традиційної практики минулих років, коли частині пенсіонерів виплати за січень наступного року нараховували у грудні поточного року.

Завдяки проведенню таких платежів, уряд "звільняв" "грошовий навіс" на Єдиному казначейському рахунку під кінець року. Такий маневр дозволяв Кабміну зменшити видатки наступного року.