В українського політв'язня Сенцова виникли проблеми з серцем
Про це заявив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, передає "Громадське".
"За два з половиною місяці у нього загострився ревматизм. Він там у холоді перебував, холодні камери, холодні автозаки, потяг, у якому він їхав, без опалення. Йому виписали мазь зігріваючу. Ще у нього почалися проблеми з серцем. Лікар запросив його картки дитячі. Я думаю, що найближчим часом ми ці картки знайдемо, направимо в колонію, й Олегу буде призначено лікування", - сказав адвокат.
За словами Дінзе, поки Сенцов знаходиться в колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. До нього там не застосовуються жодні утиски і тортури.
"До Олега там шанобливе ставлення, ніхто не утискає. Раніше там були жорстокі умови і побиття, і не дуже хороші умови тримання. Зараз, коли керівництво колонії змінилося, умови хороші. Наскільки це можливо. Вони дотримуються законності, дотримуються правил внутрішнього розпорядку. Як в армії, все строго за статутом. Враховуючи це, і дисципліна залізна", - додав адвокат.
Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.
Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.
Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.
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