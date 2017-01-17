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В Україні у міському транспорті з'являться електронні квитки

Використання паперових квитків не дає можливості контролювати кількість пасажирів, а разом з тим - і обіг готівки
Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон №4121 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті" під час пленарного засідання 17 січня.
В Україні у міському транспорті з Фото: "Вечірній Київ"

Документ передбачає введення автоматизованої системи обліку оплати проїзду та електронного квитка. Про це повідомляє "112 Україна"

У пояснювальній записці значиться, що існуюча система оплати та контролю проїзду в міському транспорті застаріла та має багато недоліків. Зокрема використання паперових квитків не дає можливості контролювати кількість пасажирів, а разом з тим - і обіг готівки.

Очікується, що впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду дозволить оцінити реальний обіг коштів, а відповідно - оцінити обґрунтованість тарифів на перевезення та можливості оновлення автопарку перевізника.

Закон пропонує, зокрема, визначити терміни введення автоматизованої системи обліку оплати проїзду та електронний квиток, встановити обов’язкове забезпечення пільговиків електронними квитками.

У ході обговорення законопроекту перший заступник голови комітету ВР України з питань транспорту Ігор Васинюк зазначив, що комітет прийняв майже всі поправки, запропоновані комітету, законопроект при цьому врівноважений.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Міністерство інфраструктури України впровадило стандарт електронного квитка в рамках реформи автомобільних та залізничних перевезень.

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17 01 2017 11:21
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