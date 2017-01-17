В Україні у міському транспорті з'являться електронні квитки
Документ передбачає введення автоматизованої системи обліку оплати проїзду та електронного квитка. Про це повідомляє "112 Україна"
У пояснювальній записці значиться, що існуюча система оплати та контролю проїзду в міському транспорті застаріла та має багато недоліків. Зокрема використання паперових квитків не дає можливості контролювати кількість пасажирів, а разом з тим - і обіг готівки.
Очікується, що впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду дозволить оцінити реальний обіг коштів, а відповідно - оцінити обґрунтованість тарифів на перевезення та можливості оновлення автопарку перевізника.
Закон пропонує, зокрема, визначити терміни введення автоматизованої системи обліку оплати проїзду та електронний квиток, встановити обов’язкове забезпечення пільговиків електронними квитками.
У ході обговорення законопроекту перший заступник голови комітету ВР України з питань транспорту Ігор Васинюк зазначив, що комітет прийняв майже всі поправки, запропоновані комітету, законопроект при цьому врівноважений.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Міністерство інфраструктури України впровадило стандарт електронного квитка в рамках реформи автомобільних та залізничних перевезень.
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