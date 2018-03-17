В українському МЗС назвали "блюзнірством" відповідь РФ на недопуск росіян до дипустанов
Про це Беца написала у Twitter.
У Міністерстві закордонних справ України вважають блюзнірством посилання на "порушення Україною міжнародних правозахисних норм" у зв'язку з недопуском російських громадян на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента РФ.
"Блюзнірство. Незаконним є проведення РФ нелегітимних виборів в окупованому Криму, війна на Донбасі, захоплення заручників", - написала Беца.
Нагадаємо, Росія заявила, що розраховує на оцінку ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі з приводу заборони росіянам голосувати на виборах президента в Україні.
У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть.
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