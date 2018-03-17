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В українському МЗС назвали "блюзнірством" відповідь РФ на недопуск росіян до дипустанов

Незаконним у відомстві назвали "проведення РФ нелегітимних виборів в окупованому Криму, війна на Донбасі"
Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца прокоментувала претензії посольства Росії щодо виборів президента, до голосування на яких не допустять росіян в Україні.
В українському МЗС назвали "блюзнірством" відповідь РФ на недопуск росіян до дипустанов МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org

Про це Беца написала у Twitter.

У Міністерстві закордонних справ України вважають блюзнірством посилання на "порушення Україною міжнародних правозахисних норм" у зв'язку з недопуском російських громадян на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента РФ.

"Блюзнірство. Незаконним є проведення РФ нелегітимних виборів в окупованому Криму, війна на Донбасі, захоплення заручників", -  написала Беца.

Нагадаємо, Росія заявила, що розраховує на оцінку ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі з приводу заборони росіянам голосувати на виборах президента в Україні.

У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть.

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17 03 2018 14:39
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