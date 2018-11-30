В українських полонених моряків забрали форму і посадили в одиночні камери
Російський телеканал "Дождь", кореспондент котрого відвідав ізолятор в п'ятницю.
"Моряки зараз перебувають у карантинних камерах на одиночному утриманні. Це тимчасові приміщення, куди розміщують обвинувачених/підозрюваних для перевірки документів і стану їхнього здоров'я на період 7-10 днів", - повідомляють росіяни.
За їхніми словами, це – стандартні умови. Камери півтора на два метри, залізні ліжка, матраци, вовняні ковдри, стіни пофарбовані в зелене.
Відзначається, що пізніше моряків переведуть до камер із сусідами, де будуть холодильники і, можливо, телевізори.
"Українці розповіли, що почуваються нормально. Вранці їли гречану кашу, годину провели на прогулянці в тюремному дворику, після обіду їм принесуть книги", – зазначають росіяни.
"Видали зубну щітку, пасту, рушник, забезпечили місцем для сну, постільними речами. Скарг на умови утримання немає", – сказав членам Громадської спостережної комісії один з моряків Роман Мокряк.
"Всіх новоприбулих переодягли в тюремний одяг, оскільки перебувати у військовій формі іншої держави в "Лефортово" заборонено", – заявили в ізоляторі.
Затримані переживають, що залишилися без зв'язку з родичами.
Раніше повідомили, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины".
Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.
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