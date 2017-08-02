В українських портах рекордно впала перевалка вантажів

У 2016 році обсяги перевалки в українських портах продовжили знижуватися наростаючими темпами - було зафіксовано найсильніше зниження за останні 4 роки, що становило -8,6% щодо 2015 року.

Зниження відбулося за всіма напрямками, найсильніше впали обсяги транзитної перевалки -35,1%. Також в останні два роки спостерігається зниження експорту. І це при тому, що обсяги експорту зернових постійно зростають.

Про це пише ЦТС.

"Це означає, що Україна втрачає свої позиції в експорті двох інших основних вантажів - чорних металів і ЗРС, які становлять понад третину всієї перевалки в портах", - пояснює консультант ЦТС-Консалтинг Андрій Ісаєв.

Він зазначає, що крім об'єктивних чинників (попит на регіональних ринках) причиною падіння експорту є втрата конкурентоспроможності української продукції, на яку впливає і ефективність логістичних ланцюжків експортерів.

"Тут постає питання про вартість заходу судна в українські порти, яка вище в 3-5 разів, ніж в порти наших конкурентів - Австралії і Бразилії. Значний вплив на вартість доставки також надає розмір суднової партії, яка в українських портах обмежена глибиною", - зазначив аналітик.

Лідерами за обсягами перевалки, як і роком раніше стали морський порт Південний, Одеський, Миколаївський та Чорноморський порти.

При цьому, в Південному було перевалено 39 298 тисяч т вантажів, що становило майже 30% від обсягу перевалки в усіх портах. Сумарно через 5 найбільш завантажених портів пройшов 81% всіх вантажів.

Лідером серед державних портових операторів стало ДП МТП Южний - перевалено 12,3 млн т вантажів. Серед приватних стивідорів найбільший обсяг вантажів опрацьовано гуртом терміналів ТІС - 21,5 млн т.

Нагадаємо, що експорт виробленої в Україні продукції до країн Європейського союзу зріс на 5,2% у період з вересня минулого року до серпня 2016-го.