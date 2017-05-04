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В Україну доставлено 635 авто для Нацполіції, які можуть заряджатися від електромережі

Автомобілі привезли поромом у Чорноморськ
У суботу, 1 квітня, в порту Чорноморська розвантажився грецький паром Neptune Ithaki, що доправив 635 автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV для Національної поліції України.
В Україну доставлено 635 авто для Нацполіції, які можуть заряджатися від електромережі Фото:dumskaya.net

Частину машин передадуть одеським поліцейським, - розповіли "Думській" в Адміністрації морських портів.

"Це не просто бензо-електрична модель, яка заряджається під час гальмування або руху накатом, а так звана PHEV (Plug-in Hybrid Electric), яка може підзаряджатися від електромережі. Додатково ця модель авто доукомплектована рацією, відеореєстратором, проблисковими маячками та системою зарядки акумуляторів ", - відзначили в АМПУ.

Фото:dumskaya.net

Нагадаємо, напередодні організація Transparency International Україна повідомила, що 23 січня детективи НАБУ почали досудове розслідування за фактом закупівлі гібридних позашляховиків для поліцейських за ознаками ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовими особами своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинили тяжкі наслідки).

Мова йде про придбання 651 позашляховика. Сума контракту склала 959,4 млн. грн.

Згодом, Національна поліція отримала документальне підтвердження про надання корпорацією Mitsubishi Motors знижки в 13% на партію автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV, які закуповувалися для потреб відомства.

 
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05 04 2017 10:18
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