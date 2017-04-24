В Україну літатиме одна з найкращих авіакомпаній світу Qatar Airways
На сайті авіакомпанії у вікні бронювання при виборі точки вильоту дійсно можна вибрати аеропорт "Бориспіль".
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Точний список напрямків з Києва поки невідомий, але у графі "місце призначення" можна вибрати Доху - столицю Катару. Про це повідомляє Reuters.
Серед інших нових напрямків катарської авіакомпанії – Сан-Франциско, Кардіфф, Малага, Міконос, Аккра, Прага, Момбаса-Абіджан.
Qatar Airways - національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни місті Доха. Авіакомпанія виконує рейси по 144 пунктах призначення, з яких всі є міжнародними.
Входить до списку семи авіакомпаній, що мають найвищий п'ятизірковий рейтинг за версією британського агентства Skytrax.
Зазначимо, міжнародний аеропорт "Київ" тимчасово призупинив діалог з найбільшим європейським лоукостером Ryanair.
Раніше iPress.ua повідомляв, що міжнародний аеропорт Бориспіль ніяк не може задовольнити запити найбільшого європейського лоукостера Ryanair.
Нагадаємо, що найбільший лоукостер Європи Ryanair почне літати у 2017 році до "Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького".
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