В Україну літатиме одна з найкращих авіакомпаній світу Qatar Airways

Точний список напрямків з Києва поки невідомий, але у графі "місце призначення" можна вибрати Доху - столицю Катару

Авіакомпанія Qatar Airways оголосила про відкриття 12 нових напрямків на 2017-2018 роки, включаючи Київ.

На сайті авіакомпанії у вікні бронювання при виборі точки вильоту дійсно можна вибрати аеропорт "Бориспіль".



Скріншот

Точний список напрямків з Києва поки невідомий, але у графі "місце призначення" можна вибрати Доху - столицю Катару. Про це повідомляє Reuters.

Серед інших нових напрямків катарської авіакомпанії – Сан-Франциско, Кардіфф, Малага, Міконос, Аккра, Прага, Момбаса-Абіджан.

Qatar Airways - національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни місті Доха. Авіакомпанія виконує рейси по 144 пунктах призначення, з яких всі є міжнародними.

Входить до списку семи авіакомпаній, що мають найвищий п'ятизірковий рейтинг за версією британського агентства Skytrax.

Зазначимо, міжнародний аеропорт "Київ" тимчасово призупинив діалог з найбільшим європейським лоукостером Ryanair.