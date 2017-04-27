В Україну може прийти італійський газ
Snam планує завершити реверсний проект в Альпах у 2018 році, що дозволить Італії експортувати до 13 млрд кубічних метрів на рік через три пункти з'єднання.
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Компанія отримає можливість експортувати газ до Франції, Німеччини, Словенії, Угорщини та Австрії до самого кордону зі Словаччиною. Звідти газ може поставлятися в Україну через двосторонній словацький трубопровід.
Пункт з'єднання ГТС в Тарвізіо, де італійська система з'єднується з австрійською, має пропускну потужність до 18 млрд кубометрів на добу.
Нагадаємо, 10 квітня 2017 року НАК Нафтогаз України, ПАТ Укртрансгаз, Snam (Італія) і Eustream (Словаччина) підписали меморандум про взаєморозуміння у спільній оцінці можливостей співпраці у використанні та розвитку газотранспортної системиУкраїни.
В рамках меморандуму компанії проведуть спільну оцінку можливостей використання та посилення ГТС України, щоб зробити її більш ефективною, сучасною та конкурентоспроможною. Реалізація цього проекту допоможе підвищити ліквідність і безпеку постачання на газовому ринку як України, так і ЄС, що повністю відповідає стратегії енергетичної безпеки ЄС
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