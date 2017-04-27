В Україну може прийти італійський газ

Пункт з'єднання ГТС в Тарвізіо, де італійська система з'єднується з австрійською, має пропускну потужність до 18 млрд кубометрів на добу

Італійська компанія Snam, оператор національної газотранспортної мережі, відкриває новий східний маршрут постачання, який дозволить постачати газ через Італію до балканських країн і, можливо, в Україну

Snam планує завершити реверсний проект в Альпах у 2018 році, що дозволить Італії експортувати до 13 млрд кубічних метрів на рік через три пункти з'єднання.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Компанія отримає можливість експортувати газ до Франції, Німеччини, Словенії, Угорщини та Австрії до самого кордону зі Словаччиною. Звідти газ може поставлятися в Україну через двосторонній словацький трубопровід.

Пункт з'єднання ГТС в Тарвізіо, де італійська система з'єднується з австрійською, має пропускну потужність до 18 млрд кубометрів на добу.

Нагадаємо, 10 квітня 2017 року НАК Нафтогаз України, ПАТ Укртрансгаз, Snam (Італія) і Eustream (Словаччина) підписали меморандум про взаєморозуміння у спільній оцінці можливостей співпраці у використанні та розвитку газотранспортної системиУкраїни.

В рамках меморандуму компанії проведуть спільну оцінку можливостей використання та посилення ГТС України, щоб зробити її більш ефективною, сучасною та конкурентоспроможною. Реалізація цього проекту допоможе підвищити ліквідність і безпеку постачання на газовому ринку як України, так і ЄС, що повністю відповідає стратегії енергетичної безпеки ЄС