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В Україну найближчим часом приїде технічна місія МВФ

Южаніна сподівається на продовження переговорів з МВФ про податок на виведений капітал
Депутат Верховної Ради, голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна сподівається на продовження переговорів з Міжнародним валютним фондом про податок на виведений капітал.
В Україну найближчим часом приїде технічна місія МВФ Фото: rian.com.ua

"Хоча активісти й експерти вже відмовляються від боротьби за податок на виведений капітал і переключили свої зусилля на пошук "зради", Президент України наполегливо продовжує роботу з МВФ щодо просування цього законопроекту. Під час переговорів з директором-розпорядником фонду Крістін Лагард Президент домовився про прибуття в Україну найближчим часом технічної місії МВФ", - написала депутат на своїй сторінці у Facebook.

Під час місії з'являться нові можливості відпрацювання узгодженої редакції законопроекту про податок на виведений капітал і, відповідно, можливості для його прийняття.

"Ми прийшли до розуміння, що в жодному разі не можна було впроваджувати податок з 1 січня 2019 року, адже його успішному впровадженню має передувати велика підготовча робота з боку Національного банку, Державної фіскальної служби та інших органів виконавчої влади", - додала Южаніна.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Раніше відразу після рішення Кабміну про підвищення тарифів Україна і МВФ досягли згоди щодо нової програми stand-by на 3,9 млрд доларів.

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29 11 2018 13:58
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