В Україну не пустили члена російських "Нічних вовків"

Йому заборонили в'їзд до країни на три роки

В аеропорті "Бориспіль" прикордонники не пустили на територію України учасника російського байкерського клубу "Нічні вовки".

Про це повідомляє прес-службу Держприкордонної служби України.

Росіянину на прізвисько "Водяной", який є активним учасником російської асоціації байкерів, заборонили в’їзд в України на три роки та повернули до РФ.

"Прикордонники продовжують відстежувати осіб, які можуть спробувати в'їхати до України для дестабілізації обстановки на території нашої країни", - наголосили в ДПСУ.

Зазначимо, що російські байкери клубу "Нічні вовки" відомі підтримкою анексії Криму та агресії на Донбасі.

Нагадаємо, у січні українські прикордонники затримали на контрольно-пропускному пункті "Київ" громадянина Російської Федерації, який прилетів в Україну з підробленим українським паспортом.