CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ аеропорті "Бориспіль" прикордонники не пустили на територію України учасника російського байкерського клубу "Нічні вовки".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україну не пустили члена російських "Нічних вовків"
Йому заборонили в'їзд до країни на три роки
Фото: ДПСУ
Про це повідомляє прес-службу Держприкордонної служби України.
Росіянину на прізвисько "Водяной", який є активним учасником російської асоціації байкерів, заборонили в’їзд в України на три роки та повернули до РФ.
"Прикордонники продовжують відстежувати осіб, які можуть спробувати в'їхати до України для дестабілізації обстановки на території нашої країни", - наголосили в ДПСУ.
Зазначимо, що російські байкери клубу "Нічні вовки" відомі підтримкою анексії Криму та агресії на Донбасі.
Нагадаємо, у січні українські прикордонники затримали на контрольно-пропускному пункті "Київ" громадянина Російської Федерації, який прилетів в Україну з підробленим українським паспортом.
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