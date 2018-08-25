В Україну не пустили російського правозахисника Удота
"У Київ не пустили. Причина не ясна. Документи зникли в невідомому напрямку. Повели в зону вильоту, по дорозі змусивши залишити багаж у якомусь неохороняємому і відкритому приміщенні", - написав він у Facebook.
На відеозапису, також опублікованому у нього на сторінці, Удот уточнив, що йому відмовили через те, що він не назвав причину візиту. У той же час він підкреслив, що називав "туристичну мету".
За словами правозахисника, він летів з Тбілісі до Вільнюса, а в Києві планувалася тривала пересадка, в ході якої він планував вийти в місто. У підсумку, уточнив Удот, його збираються відправити назад в Тбілісі.
Прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян в коментарі УНН розповів, що Романа Удота не пустили на територію України, тому що він "не надав переконливих доказів необхідності цього".
Слободян також уточнив, що в'їзд в Україну Удоту не забороняли.
Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ дозволило співробітникам Держприкордонслужби без рішення суду затримувати підозрюваних у справах Національного антикорупційного бюро (НАБУ).
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