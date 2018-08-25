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В Україну не пустили російського правозахисника Удота

Роману Удоту відмовили у в'їзді, оскільки він "не назвав мету візиту"
В Україні відмовили у в'їзді російському правозахиснику і члену Ради руху за захист прав виборців "Голос" Роману Удоту.
В Україну не пустили російського правозахисника Удота Фото: facebook

"У Київ не пустили. Причина не ясна. Документи зникли в невідомому напрямку. Повели в зону вильоту, по дорозі змусивши залишити багаж у якомусь неохороняємому і відкритому приміщенні", - написав він у Facebook.

На відеозапису, також опублікованому у нього на сторінці, Удот уточнив, що йому відмовили через те, що він не назвав причину візиту. У той же час він підкреслив, що називав "туристичну мету".

За словами правозахисника, він летів з Тбілісі до Вільнюса, а в Києві планувалася тривала пересадка, в ході якої він планував вийти в місто. У підсумку, уточнив Удот, його збираються відправити назад в Тбілісі.

Прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян в коментарі УНН розповів, що Романа Удота не пустили на територію України, тому що він "не надав переконливих доказів необхідності цього".

Слободян також уточнив, що в'їзд в Україну Удоту не забороняли.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ дозволило співробітникам Держприкордонслужби без рішення суду затримувати підозрюваних у справах Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

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25 08 2018 15:58
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