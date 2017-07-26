CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України примусово повернула до Росії журналістку Марію Князєву, яка під псевдонімом "Саушкіна" працювала на телеканали "Россия-1" та "Россия-24".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україну не пустили російську журналістку
Їй заборонили в’їзд до України на три роки
СБУ. Фото: ukraineunderattack.org
Їй заборонили в’їзд до України на три роки.
"Росіянка, використовуючи зв’язки з проросійськи налаштованими представниками українських медіа та експертами, збирала інформацію про ситуацію в державі, діяльність вищих органів влади, силових структур нашої держави", - йдеться у повідомленні прес-центру Служби безпеки України.
Як заявили в СБУ, зібрана журналісткою інформація "використовувалось нею для тенденційного висвітлення ситуації в Україні".
Нагадаємо, у травні Державна прикордонна служба не пропустила в Україну та заборонила в'їзд на 3 роки ще двом російським журналістам, які без дозволу відвідували окупований Крим.
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