В Україну не пустили російську журналістку Їй заборонили в’їзд до України на три роки

Служба безпеки України примусово повернула до Росії журналістку Марію Князєву, яка під псевдонімом "Саушкіна" працювала на телеканали "Россия-1" та "Россия-24".

СБУ. Фото: ukraineunderattack.org

Їй заборонили в’їзд до України на три роки. "Росіянка, використовуючи зв’язки з проросійськи налаштованими представниками українських медіа та експертами, збирала інформацію про ситуацію в державі, діяльність вищих органів влади, силових структур нашої держави", - йдеться у повідомленні прес-центру Служби безпеки України. Як заявили в СБУ, зібрана журналісткою інформація "використовувалось нею для тенденційного висвітлення ситуації в Україні". Нагадаємо, у травні Державна прикордонна служба не пропустила в Україну та заборонила в'їзд на 3 роки ще двом російським журналістам, які без дозволу відвідували окупований Крим.

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