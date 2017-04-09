В Україну почали постачати паливо з "Газпрому"
"Сокар Україна закуповує дизпаливо у Газпром нафтохім Салават через посередника - компанію LVK Centre ltd (Великобританія). Станом на 4 вересня поставлено перші 700 тонн палива", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії, пише "Інтерфакс-Україна".
У Socar також відзначили, що цей контракт дозволяє диверсифікувати поставки дизельного палива і таким чином ліквідувати монопольне становище іншого постачальника ДТ на українському ринку.
"Газпром нафтохім Салават" володіє одним з найбільших в Росії виробничих комплексів нафтопереробки і нафтохімії, розташованим у Башкортостані. Компанія інтегрована в систему компанії "Газпром".
Зазначимо, Socar - азербайджанська нафтова компанія. Її "дочка" "Сокар Україна" володіє в Україні мережею АЗС з 60 станцій. ЕРУ Трейдинг - один з найбільших імпортерів газу в Україну.
У лютому компанія почала торгувати природним газом на внутрішньому ринку України.
Як повідомляв iPress.ua, Україна не імпортує газ з Росії вже понад 600 днів, тому всі поставки йдуть в ОРДЛО.
Зважаючи на дані "Газпрому", в першому кварталі 2017 року на неконтрольовані Україною території Донбасу було поставлено 1,109 млрд куб. м газу, в другому кварталі - 280 млн куб. м.
"Газпром" почав постачання газу на неконтрольовані території 19 лютого 2015 року.
З 19 лютого 2015 року по 30 червня 2017-го, за даними звітності "Газпрому", в ОРДЛО було поставлено 5,479 млрд куб. м газу (1,7 млрд куб. м у 2015-му, 2,39 млрд куб. м у 2016-му і 1,389 млрд у першому півріччі 2017-го).
Росія записує ці поставки в борг "Нафтогазу України", але українська компанія вже давно заявила, що не буде оплачувати газ, поставлений в ОРДЛО. "Нафтогаз" наголошував, що не приймає газ за контрактом із "Газпромом" на газовимірювальних станціях (ГВС) "Прохорівка" і "Платове". Відповідно, дані про постачання газу через ці ГВС не можуть використовуватися при підготовці актів здачі-приймання газу, тому обсяги цього газу не підлягають оплаті "Нафтогазом".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат