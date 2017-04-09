В Україну почали постачати паливо з "Газпрому"

В Україну розпочались поставки дизельного палива компанії "Газпром" через торговий дім "Сокар Україна".

"Сокар Україна закуповує дизпаливо у Газпром нафтохім Салават через посередника - компанію LVK Centre ltd (Великобританія). Станом на 4 вересня поставлено перші 700 тонн палива", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

У Socar також відзначили, що цей контракт дозволяє диверсифікувати поставки дизельного палива і таким чином ліквідувати монопольне становище іншого постачальника ДТ на українському ринку.

"Газпром нафтохім Салават" володіє одним з найбільших в Росії виробничих комплексів нафтопереробки і нафтохімії, розташованим у Башкортостані. Компанія інтегрована в систему компанії "Газпром".

Зазначимо, Socar - азербайджанська нафтова компанія. Її "дочка" "Сокар Україна" володіє в Україні мережею АЗС з 60 станцій. ЕРУ Трейдинг - один з найбільших імпортерів газу в Україну.

У лютому компанія почала торгувати природним газом на внутрішньому ринку України.

Як повідомляв iPress.ua, Україна не імпортує газ з Росії вже понад 600 днів, тому всі поставки йдуть в ОРДЛО.

Зважаючи на дані "Газпрому", в першому кварталі 2017 року на неконтрольовані Україною території Донбасу було поставлено 1,109 млрд куб. м газу, в другому кварталі - 280 млн куб. м.

"Газпром" почав постачання газу на неконтрольовані території 19 лютого 2015 року.

З 19 лютого 2015 року по 30 червня 2017-го, за даними звітності "Газпрому", в ОРДЛО було поставлено 5,479 млрд куб. м газу (1,7 млрд куб. м у 2015-му, 2,39 млрд куб. м у 2016-му і 1,389 млрд у першому півріччі 2017-го).

Росія записує ці поставки в борг "Нафтогазу України", але українська компанія вже давно заявила, що не буде оплачувати газ, поставлений в ОРДЛО. "Нафтогаз" наголошував, що не приймає газ за контрактом із "Газпромом" на газовимірювальних станціях (ГВС) "Прохорівка" і "Платове". Відповідно, дані про постачання газу через ці ГВС не можуть використовуватися при підготовці актів здачі-приймання газу, тому обсяги цього газу не підлягають оплаті "Нафтогазом".