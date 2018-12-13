CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПочинаючи з 1 лютого 2019 року до України літатиме ще один лоукостер - австрійська Laudamotion, що є дочірньою авіакомпанією Ryanair.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україну почне літати новий лоукостер
Квитки на рейс Відень-Київ на сайті перевізника поки не продаються
Відень. Фото: iPress.ua / Михайло Гема
З 1 лютого Laudamotion запускає рейси з Відня в Штутгарт, Марракеш, на грецькі острови Кос, Корфу, Закінтос, Родос, Міконос, Крит, а також до столиці України - Київ (Бориспіль), повідомляє ЦТС.
Рейси виконуватимуться п'ять разів на тиждень - по понеділках, вівторках, середах, четвергах і суботах.
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Разом з тим, квитки на рейс Відень-Київ на сайті перевізника поки не продаються. Також ще не було офіційних заяв з боку авіакомпанії з приводу запуску рейсів.
Навесні цього року Ryanair придбала 24,9% акцій Laudamotion з подальшим збільшенням частки до 75%.
Нагадаємо, що угорський лоукостер Wizz Air відкрив новий авіарейс з міжнародного аеропорту "Київ" до столиці Австрії Відня.
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13 12 2018 13:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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