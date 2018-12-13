В Україну почне літати новий лоукостер

Квитки на рейс Відень-Київ на сайті перевізника поки не продаються

Починаючи з 1 лютого 2019 року до України літатиме ще один лоукостер - австрійська Laudamotion, що є дочірньою авіакомпанією Ryanair.

З 1 лютого Laudamotion запускає рейси з Відня в Штутгарт, Марракеш, на грецькі острови Кос, Корфу, Закінтос, Родос, Міконос, Крит, а також до столиці України - Київ (Бориспіль), повідомляє ЦТС.

Рейси виконуватимуться п'ять разів на тиждень - по понеділках, вівторках, середах, четвергах і суботах.

Разом з тим, квитки на рейс Відень-Київ на сайті перевізника поки не продаються. Також ще не було офіційних заяв з боку авіакомпанії з приводу запуску рейсів.

Навесні цього року Ryanair придбала 24,9% акцій Laudamotion з подальшим збільшенням частки до 75%.

Нагадаємо, що угорський лоукостер Wizz Air відкрив новий авіарейс з міжнародного аеропорту "Київ" до столиці Австрії Відня.