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В Україну почне літати новий лоукостер

Квитки на рейс Відень-Київ на сайті перевізника поки не продаються
Починаючи з 1 лютого 2019 року до України літатиме ще один лоукостер - австрійська Laudamotion, що є дочірньою авіакомпанією Ryanair.
В Україну почне літати новий лоукостер Відень. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

З 1 лютого Laudamotion запускає рейси з Відня в Штутгарт, Марракеш, на грецькі острови Кос, Корфу, Закінтос, Родос, Міконос, Крит, а також до столиці України - Київ (Бориспіль), повідомляє ЦТС.

Рейси виконуватимуться п'ять разів на тиждень - по понеділках, вівторках, середах, четвергах і суботах.

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Разом з тим, квитки на рейс Відень-Київ на сайті перевізника поки не продаються. Також ще не було офіційних заяв з боку авіакомпанії з приводу запуску рейсів.

Навесні цього року Ryanair придбала 24,9% акцій Laudamotion з подальшим збільшенням частки до 75%.

Нагадаємо, що угорський лоукостер Wizz Air відкрив новий авіарейс з міжнародного аеропорту "Київ" до столиці Австрії Відня.

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13 12 2018 13:39
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