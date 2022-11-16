В Україну повернули 103 незаконно вивезених у рф дітей

Додому вдалось повернути 103 дитини, яких росіяни примусово вивезли з України.

Про це повідомив заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько на брифінгу в Медіацентрі 16 листопада.

"За даними національного інформаційного бюро 11 129 дітей було незаконно депортовано на територію російської федерації. З них повернуто 103 дитини", – сказав він.

Ярослав Шанько зазначив, що наразі в Уряді працюють над розробкою законодавчого механізму про повернення незаконно вивезених до росії дітей.

Станом на ранок 16 листопада, внаслідок повномасштабного вторгнення росії на територію України загинуло 432 дитини, 835 – дістали поранення.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 листопада, росія випустила по Україні близько сотні ракет.