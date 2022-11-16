НОВИНИДодому вдалось повернути 103 дитини, яких росіяни примусово вивезли з України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україну повернули 103 незаконно вивезених у рф дітей
Фото: Укрінформ
Про це повідомив заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько на брифінгу в Медіацентрі 16 листопада.
"За даними національного інформаційного бюро 11 129 дітей було незаконно депортовано на територію російської федерації. З них повернуто 103 дитини", – сказав він.
Ярослав Шанько зазначив, що наразі в Уряді працюють над розробкою законодавчого механізму про повернення незаконно вивезених до росії дітей.
Станом на ранок 16 листопада, внаслідок повномасштабного вторгнення росії на територію України загинуло 432 дитини, 835 – дістали поранення.
Нагадаємо, що у вівторок, 15 листопада, росія випустила по Україні близько сотні ракет.
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16 11 2022 20:15 МЕДІА
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