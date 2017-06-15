Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україну повернуто понад $500 тисяч, виведених за часів Януковича, - Луценко

Гроші вивели шляхом укладення фіктивного договору з фірмою у США
Департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ у тісній співпраці з Департаментом юстиції США повернули в Україну понад 500 тис. дол., виведених Міністерством юстиції за часів президентства Віктора Януковича.
В Україну повернуто понад $500 тисяч, виведених за часів Януковича, - Луценко Фото:espreso.tv

"Це - кошти, які були витрачені колишнім керівництвом Мін'юсту при Януковичу і виведені з України шляхом укладення фіктивної угоди про надання послуг з однією з американських фірм", -  повідомив Генпрокурор Юрій Луценко на Facebook.

Генеральна прокуратура продовжує здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних злочинів, передбачених частиною 1 статті 366, частиною 5 статті 191 КК України.

"Хочу ще раз підкреслити, що гроші, виведені з українського бюджету, так само як і корумповані чиновники, які ховаються за кордоном, обов'язково будуть повернуті в Україну. Різниця лише в тому, що у грошей більше радісна перспектива - повернутися у бюджет, тоді як корупціонери неодмінно постануть перед судом", - заявив Луценко.

Зазначимо, влада Белізу почала розслідування щодо відмивання коштів екс-президентом України Віктором Януковичем і американським політтехнологом Полом Манафортом через Киргизстан.

Нагадаємо, що американське інформагентство AP знайшло підтвердження платежів з "тіньової бухгалтерії" "Партії регіонів" політтехнологу, екс-голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту.

Відзначимо, що екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 06 2017 16:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.