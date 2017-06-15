В Україну повернуто понад $500 тисяч, виведених за часів Януковича, - Луценко

Департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ у тісній співпраці з Департаментом юстиції США повернули в Україну понад 500 тис. дол., виведених Міністерством юстиції за часів президентства Віктора Януковича.

"Це - кошти, які були витрачені колишнім керівництвом Мін'юсту при Януковичу і виведені з України шляхом укладення фіктивної угоди про надання послуг з однією з американських фірм", - повідомив Генпрокурор Юрій Луценко на Facebook.

Генеральна прокуратура продовжує здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних злочинів, передбачених частиною 1 статті 366, частиною 5 статті 191 КК України.

"Хочу ще раз підкреслити, що гроші, виведені з українського бюджету, так само як і корумповані чиновники, які ховаються за кордоном, обов'язково будуть повернуті в Україну. Різниця лише в тому, що у грошей більше радісна перспектива - повернутися у бюджет, тоді як корупціонери неодмінно постануть перед судом", - заявив Луценко.

Зазначимо, влада Белізу почала розслідування щодо відмивання коштів екс-президентом України Віктором Януковичем і американським політтехнологом Полом Манафортом через Киргизстан.