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В Україну прибула партія сироваток проти ботулізму

У МОЗ розповіли, як отримати антитоксин проти ботулізму
До Києва на спеціалізований склад Міністерства охорони здоров'я прибула партія сироваток проти ботулізму.
В Україну прибула партія сироваток проти ботулізму Фото: gettyimages.com

Другий рік поспіль Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) надає сироватку канадського виробництва на прохання Міністерства охорони здоров'я України в якості гуманітарної допомоги.

"В Україні спостерігається сезонне підвищення захворюваності на ботулізм – з початку 2018 року зареєстровано 46 випадків ботулізму, 53 потерпілих, 4 з них померли. До міжнародних організацій було надіслано прохання надати протиботуліністичні сироватки для забезпечення можливості негайного лікуванням випадків ботулізму. ПРООН оперативно відреагувала та висловила готовність надати гуманітарну допомогу. Антитоксин був у максимально стислий термін закуплений ПРООН. Високоякісні ліки канадського виробництва минулого тижня були передані на спеціалізований склад Міністерства охорони здоров'я", – розповіли у прес-центрі ПРООН.

Як зазначають у ПРООН, цього року Міністерство охорони здоров'я України вперше забезпечило включення антитоксину до централізованих закупівель для формування запасу сироватки. До моменту постачання антитоксину за процедурою централізованих закупівель міжнародними організаціями потреба у сироватці буде забезпечуватись за рахунок партії, доставленої минулого тижня. Першу сироватку 30 червня вже ввели людині в Херсонській області, якій діагностували ботулізм.

"Цього року ми продовжили надавати підтримку людям і Уряду України у питанні боротьби зі спалахом ботулізму. Завдяки багаторічному партнерству з МОЗ України та ПРООН, сироватки вдалося доставити всього за кілька днів", – зазначила заступник директора ПРООН в Україні Блерта Чела.


Фото: ua.undp.org

Отримати протиботулінічну сироватку можна зі спеціалізованого складу ДП "Укрвакцина МОЗ України" при встановленні підтвердженого або ймовірного діагнозу ботулізм, зазначає "Урядовий портал".

"Така сироватка блокує дію токсину, що потрапив до організму. Отримати сироватку можна в будь-який час (навіть вихідні або неробочі години). Для отримання сироватки необхідно звернутись напряму до відповідального співробітника ДП "Укрвакцина МОЗ України" (повна інструкція розіслана в обласні департаменти охорони здоров'я)", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, МОЗ закликає в таких випадках поінформувати територіальні органи Держпродспоживслужби та органи місцевого самоврядування про виявлення випадку захворювання на ботулізм: місця торгівлі, громадського харчування чи виробництва харчових продуктів, де могла бути придбана чи вироблена їжа, що спричинила ботулізм, мають бути перевірені.

Міністерство охорони здоров'я нагадує, що профілактика є найбільш ефективним способом уникнути ботулізму та закликає утримуватися від вживання їжі, про якість якої споживачу достеменно невідомо. До факторів ризику належать споживання в'яленої, солоної та консервованої риби, консервів або виробів з м'яса, якщо вони не проходили термічну обробку перед вживанням. Варто також уникати споживання продуктів у разі, якщо споживач не може бути впевнений у дотриманні умов зберігання та транспортування.

Ботулізм – це харчова інтоксикація зумовлена споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Збудник розмножується в анаеробному стані (без повітря) та за неправильних умов зберігання чи транспортування (консерви, в’ялена та солона риба, ковбаси, шинка).

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02 07 2018 22:20
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