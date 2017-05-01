В Україну прибули на переробку 80 тисяч тонн азербайджанської нафти

Дизельне паливо Євро-5 від компанії вже на ринку України

"Укртатнафта" готується прийняти на переробку азербайджанську легку нафту - партія Azeri Light у кількості 80 тисяч тонн вже прибула в Україну в останніх числах грудня 2016 року і буде поставлена для переробки на Кременчуцький НПЗ.

Загальний обсяг таких поставок на ПАТ "Укртатнафта" у 2017 році сягне 1,3 мільйона тонн, повідомляє прес-служба "Укртатнафти".

"Реалізація цього проекту стала можливою завдяки домовленостям між президентами України та Азербайджану щодо відновлення поставок нафти на українські НПЗ. Постачальником нафтової сировини виступає державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR. З жовтня минулого року SOCAR вже здійснює поставки іранського газового конденсату на ПАТ "Укртатнафта", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що у 2016 році, завдяки реалізації загального проекту з диверсифікації постачання енергоресурсів, "Укртатнафта" вже збільшила переробку на 11%, а у попередніх планах компанії – збільшення переробки більше ніж на 41%.

"Також завдяки поставкам на Кременчуцький НПЗ нафтової сировини з низьким вмістом сірки і використанню сучасних технологій ПАТ "Укртатнафта" планує збільшити виробництво високоякісних нафтопродуктів та здійснити повний перехід на виробництво палива, що відповідає параметрам стандарту Євро-5", - зазначають у компанії.

В "Укртатнафта" нагадують, що дизельне паливо Євро-5 від компанії вже на ринку України.

Нагадаємо, що Україна протягом січня-листопада 2016 року імпортувала сирої нафти і газового конденсату в 1,8 рази більше, аніж за аналогічний період у 2015 році.