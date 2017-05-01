Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україну прибули на переробку 80 тисяч тонн азербайджанської нафти

Дизельне паливо Євро-5 від компанії вже на ринку України
"Укртатнафта" готується прийняти на переробку азербайджанську легку нафту - партія Azeri Light у кількості 80 тисяч тонн вже прибула в Україну в останніх числах грудня 2016 року і буде поставлена для переробки на Кременчуцький НПЗ.
В Україну прибули на переробку 80 тисяч тонн азербайджанської нафти Фото: telegraf.com.ua

Загальний обсяг таких поставок на ПАТ "Укртатнафта" у 2017 році сягне 1,3 мільйона тонн, повідомляє прес-служба "Укртатнафти".

"Реалізація цього проекту стала можливою завдяки домовленостям між президентами України та Азербайджану щодо відновлення поставок нафти на українські НПЗ. Постачальником нафтової сировини виступає державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR. З жовтня минулого року SOCAR вже здійснює поставки іранського газового конденсату на ПАТ "Укртатнафта", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що у 2016 році, завдяки реалізації загального проекту з диверсифікації постачання енергоресурсів, "Укртатнафта" вже збільшила переробку на 11%, а у попередніх планах компанії – збільшення переробки більше ніж на 41%.

"Також завдяки поставкам на Кременчуцький НПЗ нафтової сировини з низьким вмістом сірки і використанню сучасних технологій ПАТ "Укртатнафта" планує збільшити виробництво високоякісних нафтопродуктів та здійснити повний перехід на виробництво палива, що відповідає параметрам стандарту Євро-5", - зазначають у компанії.

В "Укртатнафта" нагадують, що дизельне паливо Євро-5 від компанії вже на ринку України.

Нагадаємо, що Україна протягом січня-листопада 2016 року імпортувала сирої нафти і газового конденсату в 1,8 рази більше, аніж за аналогічний період у 2015 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 01 2017 14:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.