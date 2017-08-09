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Ще одна іноземна ядерна компанія планує створити виробництво реакторів в Україні

Компанія з США може побудувати в Україні завод з виробництва реакторів для АЕС
Міжнародна компанія Holtec International, яка спеціалізується на виготовленні обладнання в галузі ядерної енергетики, планує налагодити в Україні виробництво малих модульних реакторів для АЕС.
Ще одна іноземна ядерна компанія планує створити виробництво реакторів в Україні Фото: ukrinform

"Є дуже цікава пропозиція, яку зробив президент Holtec International Кріс Сінгх нашому президенту Петру Порошенко - створити в Україні хаб з поширення в Європу, Азію і Африку малих модульних реакторів з локалізацією виробництва і дуже великої кількості обладнання на українських підприємствах", - повідомив президент Енергоатома Юрій Недашковський, інформує Укрінформ.

Він уточнив, що мова йде про реактори SMR-160, і до цієї справи вже залучено українське виробництво Турбоатом, яке має в своїй лінійці турбіни, які підходять для цього проекту.

"Є також можливість залучити інші українські підприємства", - заявив Недашковський.

Він назвав виробництво малих модульних реакторів "надзвичайно перспективним" напрямком в будівництві атомних електростанцій.

"Ці реактори мають підвищений рівень безпеки за рахунок того, що на них застосовуються пасивні системи безпеки, тобто, без насосного обладнання, арматурного та багато іншого, що вимагає зовнішнього електропостачання", - пояснив глава українського підприємства.

Нагадаємо, Україна увійшла до першої десятки рейтингу країн світу за кількістю атомних реакторів на електростанціях, а також за об'ємом електроенергії, виробленої за її допомогою.

 
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08 09 2017 15:51
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