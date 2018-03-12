В Україну їде удвічі менше росіян, – прикордонники
Про це 3 грудня повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі "112 Україна".
За його словами, раніше в середньому за добу в Україну в’їжджало до 2,5-3 тисячі росіян, а зараз середньодобовий пасажиропотік - близько 1,3-1,5 тисяч громадян РФ.
Зокрема, за минулу добу в Україну не пустили 57 громадян РФ - вони не змогли пояснити мету своєї поїздки, а в деяких не було необхідних документів.
Водночас, за словами Демченка, в Росію за останні 5 днів не пустили близько 150 українців.
"Нашим співвітчизникам на російському кордоні відмовляють безпідставно, не пояснюючи причини відмови, і звісно, жодних документів їм також не видається", - сказав Демченко.
Демченко також закликав українців зменшити поїздки до Росії.
Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.
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