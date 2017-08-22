В Україну відправили першу партію вугілля з США

Американська гірничодобувна компанія XCoal Energy and Resources (Пенсільванія, США) відправила в Україну першу партію антрацитового вугілля обсягом 85 тис. тонн.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в США на сторінці в Facebook.

Повідомляється, що участь в церемонії відправки вугілля прийняли посол України в США Валерій Чалий, заступник міністра торгівлі Ізраель Ернандес і помічник міністра енергетики з міжнародних питань Уелс Гріффіт.

"Відправка енергетичного вугілля в Україну була заснована угодою між українською державною компанією Центренерго та американською компанією XCoal Energy and Resources як результат домовленостей, досягнутих із адміністрацією США під час візиту президента Петра Порошенка 20 червня в Вашингтон", - повідомили в посольстві.

Як повідомлялося раніше, 31 липня ПАТ "Центренерго" уклало з американською компанією Xcoal Energy & Resources контракт на постачання до кінця цього року 700 тис. тонн дефіцитного вугілля антрацитової групи.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко після візиту до США заявив, що Україна досягла попередніх домовленостей про закупівлю 2 млн тонн американського вугілля.

Нині Україна купує вугілля в Росії, ПАР і Польщі.

Імпортне вугілля стало необхідним Україні у зв'язку з російською агресією на Донбасі, в результаті якої антрацитові шахти перейшли під контроль бойовиків.