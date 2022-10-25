В Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення рф приїхав Штайнмаєр

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну прибув із візитом до Києва.

Про це повідомляє агентство DPA.

Штайнмаєр, який прибув до Києва потягом у вівторок вранці, пізніше цього дня має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Це його третя спроба приїхати до Києва. Минулого тижня він відклав заплановану поїздку в Україну з міркувань безпеки.

Навесні Штайнмаєр не зміг поїхати до Києва через небажання української сторони бачити його там. Підґрунтям скасування стала провальна політика Штайнмаєра як міністра закордонних справ в уряді Меркель щодо росії. Згодом, улітку, президент України Володимир Зеленський запросив федерального президента відвідати українську столицю.

Штайнмаєр публічно визнав свої помилки після повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого.