ПОЛІТИКА НОВИНИФедеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну прибув із візитом до Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення рф приїхав Штайнмаєр
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє агентство DPA.
Штайнмаєр, який прибув до Києва потягом у вівторок вранці, пізніше цього дня має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Це його третя спроба приїхати до Києва. Минулого тижня він відклав заплановану поїздку в Україну з міркувань безпеки.
Навесні Штайнмаєр не зміг поїхати до Києва через небажання української сторони бачити його там. Підґрунтям скасування стала провальна політика Штайнмаєра як міністра закордонних справ в уряді Меркель щодо росії. Згодом, улітку, президент України Володимир Зеленський запросив федерального президента відвідати українську столицю.
Штайнмаєр публічно визнав свої помилки після повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого.
Нагадаємо, що раніше президент Німеччини назвав війну рф причиною посилення голоду у світі.
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