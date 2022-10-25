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В Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення рф приїхав Штайнмаєр

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну прибув із візитом до Києва.
В Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення рф приїхав Штайнмаєр Фото: Укрінформ

Про це повідомляє агентство DPA.

Штайнмаєр, який прибув до Києва потягом у вівторок вранці, пізніше цього дня має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
 
Це його третя спроба приїхати до Києва. Минулого тижня він відклав заплановану поїздку в Україну з міркувань безпеки.
 
Навесні Штайнмаєр не зміг поїхати до Києва через небажання української сторони бачити його там. Підґрунтям скасування стала провальна політика Штайнмаєра як міністра закордонних справ в уряді Меркель щодо росії. Згодом, улітку, президент України Володимир Зеленський запросив федерального президента відвідати українську столицю.
 
Штайнмаєр публічно визнав свої помилки після повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого.
 
 
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25 10 2022 08:38
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