В Україну з порушеннями норм законодавства прибув 65 "гумконвой"

Особливістю даного "гумконвою" є невідповідність кількості вантажівок, заявлених в попередній ноті РФ, та характеру вантажу, оскільки, крім заявлених товарів, було ввезено літературу

Вранці 25 травня російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення 65 "гуманітарного конвою".

"Оскільки переміщення "гумконвою" знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій", – повідомляє Державна прикордонна служба України.

Загалом з 6:30 до 7:20 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвієв Курган" на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони т.з. "гумконвою" у складі 42 автомобілів.

"У вантажівках нібито перевозили продукти харчування, літературу та медикаменти. Однак враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній групі не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру", – зазначають українські прикордонники.

"Крім того, особливістю даного "гумконвою" є невідповідність кількості вантажівок, заявлених в попередній ноті РФ, та характеру вантажу, оскільки, крім заявлених товарів, було ввезено літературу", – додають вони.

Нагадаємо, 64-а колона МНС Росії із так званою "гуманітарною допомогою" для Донбасу була відправлена 27 квітня.