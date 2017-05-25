В Україну з порушеннями норм законодавства прибув 65 "гумконвой"
"Оскільки переміщення "гумконвою" знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій", – повідомляє Державна прикордонна служба України.
Загалом з 6:30 до 7:20 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвієв Курган" на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони т.з. "гумконвою" у складі 42 автомобілів.
"У вантажівках нібито перевозили продукти харчування, літературу та медикаменти. Однак враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній групі не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру", – зазначають українські прикордонники.
"Крім того, особливістю даного "гумконвою" є невідповідність кількості вантажівок, заявлених в попередній ноті РФ, та характеру вантажу, оскільки, крім заявлених товарів, було ввезено літературу", – додають вони.
Нагадаємо, 64-а колона МНС Росії із так званою "гуманітарною допомогою" для Донбасу була відправлена 27 квітня.
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