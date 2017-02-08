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В Україну за останній рік імпортували понад 50 тис вживаних авто

За аналогічний минулий період імпортовано близько 17 тисяч авто
З 1 серпня 2016 року по 1 серпня 2017 року було імпортовано понад 50 тисяч вживаних легкових авто.
В Україну за останній рік імпортували понад 50 тис вживаних авто Фото: intertat.ru

"За моїм депутатським зверненням ДФС України поінформувала, що з 1 серпня 2016 року по 1 серпня 2017 року було імпортовано понад 50 тисяч вживаних легкових авто, а до державного бюджету надійшло понад 4,1 мільярда гривень", - повідомляє депутат Роберт Горват у Facebook.

Для порівняння за аналогічний минулий період імпортовано близько 17 тисяч авто, а бюджет отримав близько 1,8 мільярда гривень.

"Попри усі нарікання скептиків, завдяки Закону ("Про внесення змін до підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів" - ЕП)українці ввезли утричі більше автомобілів, а державний бюджет додатково отримав понад 2,3 мільярда гривень", - зазначає Горват.

"Вкотре наголошую, що проблема "автомобілів на іноземній реєстрації" остаточно зникне тільки тоді, коли пересічний українець зможе придбати потрібне йому авто за ціною не вище середньої в Європі, а для цього повинен бути створений цивілізований ринок вживаних авто в Україні", - додає він.

Нагадаємо, що суди почали штрафувати власників авто на литовських номерах.

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02 08 2017 15:38
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