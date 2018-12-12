В Україну заборонили ввозити пропагандистські дитячі книги та енциклопедії з Росії
Зазначається, що Держкомтелерадіо відмовило у ввезенні цих книг підприємства "Центрпроект-Україна", ТОВ "Дресс Шоу", ТОВ "Етніктрейд", ТОВ "Форс Україна" та ПП "Видавництво "Махаон-Україна", повідомляє "Громадське".
"Відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України", - йдеться у повідомленні.
Заборонено ввозити низку дитячих книг, які виходили за радянські часи і "просякнуті комуністичною ідеологією та проілюстровані її символами". Також заборонили ввезення сучасних видань для дітей та юнацтва, які пропагують силові структури РФ або під виглядом дитячих енциклопедій "поширюють міфи про наддержаву Росію" або популяризують російську зброю.
Підприємці не отримали також дозволів на ввезення кількох детективів А. Максимова, Д. Донцової , сучасних романів Анни и Сергія Литвинових, І. Осипова та О. Шевцової, у яких присутня пропаганда силових структур країни-агресора.
Надано відмову у ввезенні книги Л. Стрельнікової та Л. Секлітової "Вогонь Прометея", у якій, зокрема, стверджується, що у Росії є надважлива роль - "помочь возрождению духовности в других странах", а "Ленін є рятівником всесвіту".
Нагадаємо, Держкомітет телебачення і радіомовлення станом на 1 січня 2018 року видав 221 відмову на ввезення видавничої продукції до України з території Російської Федерації.
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