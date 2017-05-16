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В Україну знову насувається незначний холод

Дощів, за прогнозами синоптиків, не очікується майже по всій території
Із середи, 17 травня, у зв'язку з проходженням атмосферного фронту в Україні очікується нове похолодання.
В Україну знову насувається незначний холод Фото: ekburg.tv

"Завтра, 17 травня, всі ці +18...+23 градуси зменшаться до значно скромніших +12...+16 градусів. А на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині - навіть до +10...+14 градусів. Особливо холодно буде найближчої ночі в північній частині України і на заході, +3...+8 градусів. У центрі, на сході та півдні вночі +9...+14 градусів", - повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Дощів, за прогнозами синоптиків, не очікується, крім Сумської та Харківської областей.

"Київ завтра також опиниться в тилу холодного фронту, тому в столиці температура повітря знизиться вночі до +5...+8 градусів, а вдень до +15...+16 градусів. Однак небо буде в середу ясним і сонячним", - додала Діденко.

Раніше синоптики попереджали, що на більшості територій України 11 травня очікуються заморозки.

 

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16 05 2017 13:15
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