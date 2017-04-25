В Україну знову насувається похолодання

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов.

"За даними Укргідрометцентру, 26 квітня вночі в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; в Україні, крім Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні прес-центру ДСНС.

При цьому метеоролог Наталка Діденко уточнила, що в денний час протягом поточного тижня в Україні буде тепло, місцями до +20°, але в кінці тижня очікується холодна погода, передає "Еспресо.TV".

"Сонця в Україні зараз багато, ранкові температури в межах +5...+9°. Сьогодні і завтра починається потепління - не сильне, але відчутне, +9...+14°, на заході до +15°. Завтра потепління посилиться місцями до +20°. Воно триватиме протягом усього тижня, але в кінці тижня на заході очікується похолодання, яке, можливо, дійде до Києва", - сказала Діденко.

За словами синоптика, 25 квітня хмарна погода, яка зараз спостерігається у столиці, попрямує на північний схід на Чернігівщину та Сумщину. У Києві протягом дня потеплішає до +14°.

На півдні, за даними Діденко, море ще не прогрілося, +8...+13°, без опадів.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов 18 квітня станом на ранок суботи, 22 квітня, знеструмленими залишалися 229 населених пунктів у чотирьох областях.