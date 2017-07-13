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В України ніхто не має права відібрати її європейський вибір, - Порошенко

Порошенко не став напряму згадувати про проблеми, які з’явилися під час узгодження підсумкової декларації саміту
Президент Петро Порошенко у вступній промові на саміті Україна-ЄС зробив натяк на неприйнятність претензій окремих держав до фрази про "європейське прагнення" держави.
В України ніхто не має права відібрати її європейський вибір, - Порошенко Фото: pravda.com.ua

Відкриваючи саміт, Порошенко нагадав, що Україна вже зробила свій зовнішньополітичний вибір.

"Право вибору майбутнього належить виключно українцям і жодна країна світу не має право включати червоне світло на цьому шляху. І жодна нація не платила таку високу ціну на цьому шляху", - заявив Президент України, інформує "Європейська правда".

Порошенко не став напряму згадувати про проблеми, які з’явилися під час узгодження підсумкової декларації саміту, але наголосив на неприпустимості позиції політиків, які ставлять під сумнів європейський вибір України.

"При всій повазі до кожного лідера інституцій та держав ЄС я хочу підкреслити, що ніхто не має жодного ані морального, ані політичного права поступитися буквою і духом угоди про асоціацію, її метою, її сенсом і  її значенням для українського народу і для майбутнього нашої держави", - заявив Порошенко.

"Україна чітко за декларувала своє європейське прагнення і європейський вибір. Ми нікому це ні віддамо і ніхто не має права в нас це забрати", - підкреслив президент.

Нагадаємо, згідно з даними видання DW, Нідерланди виступають категорично проти включення в текст спільної заяви за підсумками саміту Україна - ЄС пункту про визнання Брюсселем європейських прагнень Києва. Опосередковано таку позицію Нідерландів підтримують Німеччина і Франція.

Раніше Рада ЄС остаточно затвердила Угоду про асоціацію з Україною та ЄС, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.

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13 07 2017 13:31
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