В "Укравтодорі" назвали автошляхи, рух якими заблоковано через протести водіїв авто на єврономерах

В "Укравтодорі" опублікували список вітчизняних автошляхів, які сьогодні потрапили під анонсовані акції протесту водіїв авто на єврономерах.

Інформація щодо можливості проїзду опублікована станом на 12:00 20 листопада.

Волинська область

20.11.2018 р., з 10:00 год. перекрито рух на а/д М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцького р-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

З 11:00 год. перекрито рух на а/д М-07 Київ – Ковель – Ягодин, км 503+300 (с. Старовойтове Любомльського р.-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Житомирська область

20.11.2018 р., з 10:00 год. перекрито рух на а/д М-06 Київ – Чоп, км 133+950 (с. Вереси), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Закарпатська область

20.11.2018 р., з 11:00 год. перекрито рух на а/д М-06 Київ – Чоп, км 717+400 (с. Нижні Ворота), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Кіровоградська область

20.11.2018 р., з 10:20 год. перекрито рух транспорту на а/д М-06 Київ – Чоп, км 585+900 (с. Розвадів Миколаївського р.-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Львівська область

20.11.2018 р., з 10:20 год. перекрито рух транспорту на а/д М-06 Київ – Чоп, км 585+900 (с. Розвадів Миколаївського р.-ну), шляхом безперервного руху по пішоходному переходу.

З 11:00 год. перекрито рух транспорту на а/д М-06 Київ – Чоп, км 500+900 (с. Старий Милятин Буського р.-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Миколаївська область

20.11.2018 р., з 10:30 год. перекрито рух транспорту на а/д Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, км 224+700 (виїзд з м. Миколаїв, біля АЗС "WOG"), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Одеська область

20.11.2018 р., з 10:00 год. перекрито рух на а/д М-05 Київ – Одеса, км 450+500 (лівий проїзд), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Полтавська область

20.11.2018 р., з 9:20 год. перекрито рух на а/д М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 332+350, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Рівненська область

20.11.2018 р., з 10:00 год. частково перекрито рух на а/д М-06 Київ – Чоп, км 322 (біля АЗС "Сокар"), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

20.11.2018 р., з 10:00 год. частково перекрито рух на а/д М-07 Київ – Ковель – Ягодин, км 307, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Тернопільська область

20.11.2018 р., з 11:00 год. частково перекрито рух на а/д М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 154, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Харківська область

20.11.2018 р., з 10:00 год. перекрито рух на а/д М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 515 – км 516, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.ному переходу.

20.11.2018 р., з 10:00 год. перекрито рух на а/д М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 515 – км 516, шляхом безперервного руху по пішоходному переходу.

Херсонська область

20.11.2018 р., з 10:00 год. частково перекрито рух на а/д М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 206, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

З 10:30 год. перекрито рух на а/д Р-47 Херсон – Нова Каховка – Генічеськ, км 57, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Хмельницька область

20.11.2018 р., з 10:00 год. перекрито рух на а/д Н-03 Житомир – Чернівці, км 285+432 (с. Смотрич, К.-Подільського р.-ну) та Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів, км 249+320 (м. Шепетівка), шляхом безперервного руху по пішохідних переходах.

Черкаська область

20.11.2018 р., з 10:00 год. перекрито рух на а/д М-05 Київ – Одеса, км 210, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу. Організовано реверсний рух транспорту.

20.11.2018 р., з 11:00 год. перекрито рух на а/д Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань, км 11 (с. Благодатне), шляхом безперервного руху по пішоходному переходу. Організовано реверсний рух транспорту.

У Кіровоградській області акцію завершено, рух автодорогою Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв відновлено.

Уночі з 19 на 20 листопада власники автівок на литовських номерах вночі заблокували перехід "Нова Гута - Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю.

Зазначимо, на 20 листопада власники автівок на єврономерах анонсувалипочаток безстрокової "акції громадської непокори" у 46 містах України.

8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення "євроблях", який розраховуватиметься як множення базової ставки на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).

Базова ставка становитиме 50 євро для машин з бензиновим двигуном і 75 євро для дизельних. Для великолітражних автомобілів - 100 євро і 150 євро відповідно.

Окрім того, Рада підвищила штрафи за порушення строків ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. Штрафи за статтею 470 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "транзит", які зараз щонайбільше становлять 8500 гривень (понад 10 днів), підвищаться за такою шкалою: прострочення 10-20 днів - 8500 гривень, 20-30 днів - 85 тисяч гривень, понад 30 днів - 170 тисяч гривень.

Те саме планується зробити зі штрафами за статтею 481 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "тимчасового ввезення". Зараз вони максимально становлять 17 тисяч гривень, а будуть 17 тисяч (10-20 днів), 85 тисяч (20-30 днів) і 170 тисяч (понад 30 днів).

У статті 469 Митного кодексу депутати прописали, що передання особистого автомобіля на бляхах людині, яка його не ввозила, карається штрафом у розмірі 34 тисячі гривень.

У статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення також запроваджується відповідальність для водіїв "євроблях". За їзду на "простроченій" машині каратимуть штрафом у розмірі 8500 гривень, за повторне порушення можуть забрати водійське посвідчення і оштрафувати на 17 тисяч гривень.

Національній поліції дозволяється зупиняти водіїв з метою виявлення "прострочених" автомобілів і встановлення факту неправомірного управління такими автомобілями. Після цього інформація надходитиме до органів доходів і зборів. Митники також отримуватимуть інформацію про в'їзд "євроблях" від Державної прикордонної служби.