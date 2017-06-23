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В "Укравтодорі" назвали дороги, які планують будувати цементобетоном

Протяжність доріг в Україні із цементобетонним покриттям складає 2,1 тис. км
Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") надало перелік доріг, які планують будувати цементобетоном.
В "Укравтодорі" назвали дороги, які планують будувати цементобетоном Фото: glavcom.ua

Про це розповів виконувач обов’язків заступника "Укравтодору" Олександр Харченко, інформує "Главком".

Наразі розробляється проект будівництва автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка і проект капітального ремонту автомобільної дороги Н-14 Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв на ділянці км 162+331 – км 190+000.


Фото: glavcom.ua

У дорожньому відомстві зауважили, що відновлення технологій будівництва з цементобетонним покриттям відбулося ще 2003 року Тоді виконали капремонт дороги М-06 Київ - Чоп (24 км). У 2013 році після капітального ремонту дороги М-07 Київ -Ковель - Ягодин у Житомирській області введено в експлуатацію 150,4 км з цементобетонним покриттям.

Загалом, в Україні загальна протяжність автомобільних доріг загального користування становить 169,6 тис. км, у тому числі 2,1 тис. км із цементобетонним покриттям.

У травні міністр Володимир Омелян заявив про плани Міністерства інфраструктури України щодо будівництва бетонних доріг у Дніпропетровській, Миколаївській і Закарпатській областях.

В Україні 97% усіх автомобільних доріг мають високу зношеність та потребують капітального або поточного ремонтів. На відновлення доріг загального користування державного значення необхідно 600 млрд грн.

Нагадаємо, що компанія "Укравтодор" оголосила план основних робіт на 2017 рік.

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23 06 2017 16:37
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