ПОЛІТИКА НОВИНИВиконувач обов'язків голови "Укравтодору" Славомір Новак розповів, що вартість будівництва одного кілометра автобану в ЄС в середньому становить близько 10 мільйонів євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В "Укравтодорі" розповіли, скільки коштуватиме будівництво автобану Україна-ЄС
Один кілометр автобану в Європі коштує в середньому 10 мільйонів євро
Фото: dw.com
"Один кілометр автобану в Європі коштує в середньому 10 мільйонів євро. Тобто за весь річний бюджет "Укравтодору" можна збудувати лише 100 кілометрів автобану", – констатував Новак, інформує "Слово і Діло".
До того ж, за його словами, в Україні середній ремонт 1 км обійдеться приблизно в 10 млн грн.
"Щоб за 10 років Україна змогла поновити дорожню мережу міжнародного й національного значення, "Укравтодору" потрібно фінансування не менш ніж 50 мільярдів гривень щорічно. І це не включаючи автобанів", – резюмував він.
Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури України розраховує побудувати транспортний коридор, який з'єднає Україну та ЄС.
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