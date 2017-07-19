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В "Укравтодорі" розповіли, скільки коштуватиме будівництво автобану Україна-ЄС

Один кілометр автобану в Європі коштує в середньому 10 мільйонів євро
Виконувач обов'язків голови "Укравтодору" Славомір Новак розповів, що вартість будівництва одного кілометра автобану в ЄС в середньому становить близько 10 мільйонів євро.
В "Укравтодорі" розповіли, скільки коштуватиме будівництво автобану Україна-ЄС Фото: dw.com

"Один кілометр автобану в Європі коштує в середньому 10 мільйонів євро. Тобто за весь річний бюджет "Укравтодору" можна збудувати лише 100 кілометрів автобану", – констатував Новак, інформує "Слово і Діло".

До того ж, за його словами, в Україні середній ремонт 1 км обійдеться приблизно в 10 млн грн.

"Щоб за 10 років Україна змогла поновити дорожню мережу міжнародного й національного значення, "Укравтодору" потрібно фінансування не менш ніж 50 мільярдів гривень щорічно. І це не включаючи автобанів", – резюмував він.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури України розраховує побудувати транспортний коридор, який з'єднає Україну та ЄС.

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19 07 2017 20:57
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