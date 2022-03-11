НОВИНИСьогодні в Україні будуть застосовані аварійні відключення світла в трьох областях - Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В "Укренерго" попередили про аварійні відключення світла в трьох областях
Фото: УНН
Про це пресслужба "Укренерго" повідомляє на своєму Telegram-каналі.
Там зауважили, що обмеження електропостачання буде застосоване для всіх категорій споживачів.
"Для споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень. Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій", - пресслужба "Укренерго".
Раніше повідомлялось, що російські війська знову вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджена магістральна мережа у центральних областях.
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03 11 2022 09:50 МЕДІА
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