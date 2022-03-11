В "Укренерго" попередили про аварійні відключення світла в трьох областях

Сьогодні в Україні будуть застосовані аварійні відключення світла в трьох областях - Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській.

Про це пресслужба "Укренерго" повідомляє на своєму Telegram-каналі.

Там зауважили, що обмеження електропостачання буде застосоване для всіх категорій споживачів.

"Для споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень. Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій", - пресслужба "Укренерго".

Раніше повідомлялось, що російські війська знову вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджена магістральна мережа у центральних областях.