НОВИНИЗа повідомленням НЕК "Укренерго", в неділю, 20 листопада, в усіх регіонах України з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В "Укренерго" повідомили деталі відключень у неділю
джерело: facebook.com/npcukrenergo
Про це повідомляє "Укренерго" у Facebook.
"Додаткові аварійні відключення не прогнозуються. Вже сьогодні нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання. Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати рашисти, атакуючи ракетами наші енергоооб’єкти", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що внаслідок останніх масованих ракетних ударів росії з ладу виведена майже половина енергетичної системи України.
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20 11 2022 08:50 МЕДІА
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