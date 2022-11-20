В "Укренерго" повідомили деталі відключень у неділю

За повідомленням НЕК "Укренерго", в неділю, 20 листопада, в усіх регіонах України з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення.

джерело: facebook.com/npcukrenergo

Про це повідомляє "Укренерго" у Facebook. "Додаткові аварійні відключення не прогнозуються. Вже сьогодні нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання. Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати рашисти, атакуючи ракетами наші енергоооб’єкти", - йдеться у повідомленні. Раніше повідомлялось, що внаслідок останніх масованих ракетних ударів росії з ладу виведена майже половина енергетичної системи України.

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