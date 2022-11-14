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В Укренерго пояснили причини відключень у Києві та низці областей

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що Київський та Харківський енерговузли є великими регіонами споживання, куди передається електроенергія з тих регіонів, де вона наразі виробляється.
В Укренерго пояснили причини відключень у Києві та низці областей Фото: УНН
Минулого тижня росіяни серйозно пошкодили один з ключових об’єктів Укренерго, що вплинуло на живлення Києва та низки областей: Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської, Полтавської та Донецької, де застосовуються планові, а іноді й аварійні відключення. 
 
Про це заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.
 
"Київський та Харківський енерговузол – це великі регіони споживання електроенергії, куди передається електроенергія з тих регіонів, де вона наразі виробляється. Але мережа у цих областях зазнала дуже важких пошкоджень і вона поступово відновлюється силами Укренерго та інших компаній. Тому говорити про їхнє повне усунення наразі не доводиться", – зазначив він.
 
За його словами, таких масштабних пошкоджень, які з 10 жовтня зазнала українська енергетика, не зазнавала жодна енергосистема. 
 
"Зважаючи на це, планові відключення, ще певний час будуть впроваджуватися, зокрема у вказаних областях та у Києві, поки ми будемо відновлювати можливість передачі електроенергії з інших регіонів. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб повернути звичний для кожного режим споживання електроенергії. Допомогою кожного українця у цьому буде ощадливе споживання електроенергії", – підкреслив Кудрицький.
 
 
 
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14 11 2022 14:53
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