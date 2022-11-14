В Укренерго пояснили причини відключень у Києві та низці областей

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що Київський та Харківський енерговузли є великими регіонами споживання, куди передається електроенергія з тих регіонів, де вона наразі виробляється.

Минулого тижня росіяни серйозно пошкодили один з ключових об’єктів Укренерго, що вплинуло на живлення Києва та низки областей: Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської, Полтавської та Донецької, де застосовуються планові, а іноді й аварійні відключення.

Про це заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"Київський та Харківський енерговузол – це великі регіони споживання електроенергії, куди передається електроенергія з тих регіонів, де вона наразі виробляється. Але мережа у цих областях зазнала дуже важких пошкоджень і вона поступово відновлюється силами Укренерго та інших компаній. Тому говорити про їхнє повне усунення наразі не доводиться", – зазначив він.

За його словами, таких масштабних пошкоджень, які з 10 жовтня зазнала українська енергетика, не зазнавала жодна енергосистема.

"Зважаючи на це, планові відключення, ще певний час будуть впроваджуватися, зокрема у вказаних областях та у Києві, поки ми будемо відновлювати можливість передачі електроенергії з інших регіонів. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб повернути звичний для кожного режим споживання електроенергії. Допомогою кожного українця у цьому буде ощадливе споживання електроенергії", – підкреслив Кудрицький.