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В Укренерго пояснили, що аварійні вимкнення електрики не скасовують дію графіків обмежень
Фото з вільного доступу
Аварійні вимкнення електроенергії не скасовують дію графіків погодинних обмежень в інші години доби.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Telegram.
Зазначається, що сьогодні Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" був вимушений ввести додаткові обмеження у форматі аварійних відключень для всіх категорій споживачів у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
Ці додаткові обмеження стали необхідними через те, що у ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж минулої суботи, 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора.
"Шановні споживачі, звертаємо вашу увагу, що введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби", - йдеться в повідомленні.
В Укренерго вже порівнювали графіки погодинних відключень з лікуванням системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби. А графіки аварійних відключень - з вимушеним поверненням пацієнта в реанімацію. "Так от, сьогодні знову була реанімація, після якої пацієнта продовжать лікувати консервативними методами", - додали в компанії.
Ремонт та відновлення енергопостачання триває цілодобово. В Укренерго просять громадян ставитися до обмежень із розумінням.
Нагадаємо, за останній місяць енергетичні підприємства компанії “ДТЕК Енерго” зазнали 12 ворожих атак. 4 листопада було обстріляне чергове підприємство.
Раніше Президент Володимир Зеленський закликав енергокомпанії зробити відключення передбачуваними та зрозумілими.
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05 11 2022 17:53 МЕДІА
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