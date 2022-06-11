В "Укренерго" розповіли, де вимикатимуть світло сьогодні
Про це повідомляє "Укренерго".
"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях", - йдеться в повідомленні.
В компанії підкреслюють, що наразі у вказаних регіонах введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ).
"Під час дії графіків погодинних відключень знайти інформацію про відключення саме для вашої області або міста ви можете на сайті, в особистому кабінеті, або в соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - нагадують в "Укренерго".
Посилання на сайти обленерго є тут.
Раніше повідомлялось, що українців закликають максимально заощаджувати електроенергію.
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